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2 самые простые мышеловки своими руками

2 самые простые мышеловки своими руками

В осеннее время жителей частных домов донимают мыши. На улице стало холодно, еды заметно поубавилось, поэтому они толпами пытаются проникнуть в жилище человека. И, к сожалению, у многих это получается. Даже если в доме есть кот, это не значит, что всех мышей он прогонит. Коты сейчас ленивые, а мыши хитрые и голодные.

А значит, котам нужно помочь. Травить мышек нельзя, по той причине, что могут пострадать домашние животные, тот же самый кот. Хоть существо и ленивое, но все же свое, родное. Поэтому научимся делать несколько простых мышеловок, которые отлично справляются со своей функцией, и при этом практически ничего не стоят.

Для изготовления первой и самой простой мышеловки, нам понадобится ведро или аквариум. И приманка. Приманка должна быть легкой, чтобы не тонула в воде. Наливаем воду в аквариум, побольше половины. А сверху насыпаем слой приманки. Как вы понимаете, приманка будет выглядеть как суша, которая состоит из еды. Мышки, увидев целое ведро корма, будут наперегонки в него запрыгивать. А чтобы им это было проще сделать, мы им поможем, приставив к аквариуму или к ведру дощечку, которая и будет мостиком.


Тонкий слой корма не сможет удержать мышь. Она уйдет под воду. А наша мышеловка будет дожидаться следующую.

Еще одна совершенно простая мышеловка. Правда рассчитана она всего на одну мышку, но их можно поставить несколько. Такой вариант подойдет тем, у кого завелась одна-две мышки, которые по ночам шуршат, спать не дают.

Нам понадобится банка. Обычная стеклянная банка. Например, литровая. Еще нужен кусочек сыра пятирублевая монета и капелька клея. Внутри банки крепим сыр. Хорошо крепим, на клей. Он должен находиться на стенке, примерно на половине высоты. Нам нужно, чтобы мышка не сразу достала сыр, а прыгнула и толкнула банку. Горлышко банки с одной стороны ставим на ребро монетки.

Вот и вся конструкция, которая работает совершенно безотказно. Банку лучше ставить на картонку или кусочек материала, чтобы потом можно было без проблем вынести ее вместе с мышкой.

Как видите, чтобы поймать мышь, даже фантазии особой не нужно. Совсем немного смекалки и все получится. Начинайте готовиться, холода не за горами.

# Интересное
По материалам: planktons

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