Аккаунт робота Федора в Twitter оскорбил космонавтов и исчез
Лента в Twitter, которую вели от имени робота-космонавта Федора, удалена после очередных неоднозначных сообщений. Автор аккаунта оскорбил космонавтов Максима Сураева, Александра Самокутяева и Елену Серову.
В последнем твите "робот" опубликовал видео, на котором космонавты обращаются в защиту тигров. Было объявлено, что все, кроме Серовой – пьяны.
Спустя несколько дней после этих заявлений аккаунт исчез. Судя по всему, он не просто сменил никнейм, а был удален. Кто это сделал и по каким причинам, не сообщается.
Лента от имени робота Федора велась с 2019 года, она считалась официальным аккаунтом "Роскосмоса". 22 августа того же года антропоморфный механизм был запущен на орбиту, в сентябре – вернулся на землю. Недавно в Twitter-ленте от имени робота все чаще стали появляться комментарии на политические темы.