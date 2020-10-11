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Аккаунт робота Федора в Twitter оскорбил космонавтов и исчез

Аккаунт робота Федора в Twitter оскорбил космонавтов и исчез

Лента в Twitter, которую вели от имени робота-космонавта Федора, удалена после очередных неоднозначных сообщений. Автор аккаунта оскорбил космонавтов Максима Сураева, Александра Самокутяева и Елену Серову.

В последнем твите "робот" опубликовал видео, на котором космонавты обращаются в защиту тигров. Было объявлено, что все, кроме Серовой – пьяны.

Роботы в отличие от Сураева и Самокутяева не подвержены слабостям, не нарушают сухой закон на орбитальной станции, не говорят по заказу чепуху, полностью и без замечаний выполняют полётное задание и не стремятся покинуть Отряд космонавтов ради места в Государственной Думе.
В действительности лица космонавтов опухают, поскольку кровь в невесомости приливает к голове.

Спустя несколько дней после этих заявлений аккаунт исчез. Судя по всему, он не просто сменил никнейм, а был удален. Кто это сделал и по каким причинам, не сообщается.

Лента от имени робота Федора велась с 2019 года, она считалась официальным аккаунтом "Роскосмоса". 22 августа того же года антропоморфный механизм был запущен на орбиту, в сентябре – вернулся на землю. Недавно в Twitter-ленте от имени робота все чаще стали появляться комментарии на политические темы.

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По материалам: uposters.ru

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