Аксенов назвал новые санкции Украины из-за Крыма "криком беспомощности"

Анастасия Иванова

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал "криком беспомощности" санкции, вводимые украинскими властями против Никарагуа из-за назначения в Крымском регионе почетного консула.

Кабинет министров Украины на заседании в пятницу принял распоряжение, которым инициируется процедура ввода санкций против Никарагуа за назначение почетного консула в Крыму. Ранее МИД Украины направил ноту протеста в Манагуа в связи с назначением почетного консула, однако Никарагуа проигнорировала требование Украины не делать этого. Почетным консулом назначен бывший полномочный представитель президента России в Крыму Олег Белавенцев.