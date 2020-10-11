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Аксенов назвал новые санкции Украины из-за Крыма "криком беспомощности"

Аксенов назвал новые санкции Украины из-за Крыма "криком беспомощности"
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал "криком беспомощности" санкции, вводимые украинскими властями против Никарагуа из-за назначения в Крымском регионе почетного консула.

Кабинет министров Украины на заседании в пятницу принял распоряжение, которым инициируется процедура ввода санкций против Никарагуа за назначение почетного консула в Крыму. Ранее МИД Украины направил ноту протеста в Манагуа в связи с назначением почетного консула, однако Никарагуа проигнорировала требование Украины не делать этого. Почетным консулом назначен бывший полномочный представитель президента России в Крыму Олег Белавенцев.

# Политика
По материалам: ria.ru

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