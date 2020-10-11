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Алиев обвинил российские СМИ в оголтелой антиазербайджанской пропаганде

Алиев обвинил российские СМИ в оголтелой антиазербайджанской пропаганде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российские СМИ ведут "оголтелую антиазербайджанскую пропаганду". По мнению главы государства, это в особенности касается политических ток-шоу.

В интервью РБК Алиев высказал своё мнение: происходящее в российских медиа "не добавляет авторитета" России в глазах общества Азербайджана.

За эти две недели [...] на некоторых российских каналах мы видим оголтелую антиазербайджанскую пропаганду, фальсификацию, манипуляцию, несбалансированный состав участников ток-шоу, когда оскорбляется азербайджанский народ, оскорбляется президент Азербайджана на ведущих российских каналах.

Лидер Азербайджана добавил, что доводил этот вопрос до российского руководства, поскольку это может привести к "определенным сложностям" при дальнейшем взаимодействии двух государств. Сейчас активно развиваются пять дорожных карт по сотрудничеству, в том числе в экономике, но после "информационной атаки", предпринятой по версии Алиева российскими медиа, общественное восприятие России в стране ухудшилось.

В интервью Ильхам Алиев также обвинил Никола Пашиняна в выдвижении ультиматумов и оскорблении чувств азербайджанцев. Сейчас армянскому премьеру следует "благодарить [Владимира] Путина за то, что в очередной раз Россия пришла на спасение Армении", заключил он.

Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Перемирие началось 10 октября, но буквально через 5 минут стороны обвинили друг друга в нарушении.

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По материалам: uposters.ru

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