Алиев обвинил российские СМИ в оголтелой антиазербайджанской пропаганде

Вадим Карасев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российские СМИ ведут "оголтелую антиазербайджанскую пропаганду". По мнению главы государства, это в особенности касается политических ток-шоу.

В интервью РБК Алиев высказал своё мнение: происходящее в российских медиа "не добавляет авторитета" России в глазах общества Азербайджана.

За эти две недели [...] на некоторых российских каналах мы видим оголтелую антиазербайджанскую пропаганду, фальсификацию, манипуляцию, несбалансированный состав участников ток-шоу, когда оскорбляется азербайджанский народ, оскорбляется президент Азербайджана на ведущих российских каналах.

Лидер Азербайджана добавил, что доводил этот вопрос до российского руководства, поскольку это может привести к "определенным сложностям" при дальнейшем взаимодействии двух государств. Сейчас активно развиваются пять дорожных карт по сотрудничеству, в том числе в экономике, но после "информационной атаки", предпринятой по версии Алиева российскими медиа, общественное восприятие России в стране ухудшилось.

В интервью Ильхам Алиев также обвинил Никола Пашиняна в выдвижении ультиматумов и оскорблении чувств азербайджанцев. Сейчас армянскому премьеру следует "благодарить [Владимира] Путина за то, что в очередной раз Россия пришла на спасение Армении", заключил он.

Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Перемирие началось 10 октября, но буквально через 5 минут стороны обвинили друг друга в нарушении.