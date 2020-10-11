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Арутюнян: Прекращения огня нет, будем просить Ереван о признании Карабаха

Арутюнян: Прекращения огня нет, будем просить Ереван о признании Карабаха

Режим прекращения огня в Карабахе не соблюдается, и если «в предстоящие один-два дня» ситуация в регионе не изменится, то президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян обратится к Еревану с просьбой признать республику на государственном уровне.

Он подчеркнул, что несоблюдение режима прекращения огня будет прямым доказательством того, что в регионе идет война не между Азербайджаном и Карабахом — за происходящим скрыты куда более опасные для человечества процессы. Арутюнян задался вопросом, «насколько сформированная коалиция из Азербайджана, Турции и террористов будет уважать посредничество России», призывы международных структур к прекращению огня?

Как сообщало ИА Newstes , после мирных переговоров в Москве глав МИД Армении и Азербайджана, завершившихся 10 октября подписанием соглашения о перемирии, конфликтующие стороны сегодня обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Баку обвиняет Ереван в попытках контрнаступления и ракетных обстрелах Гянджи, в Ереване — новом обстреле Степанакерта.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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