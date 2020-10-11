АТОР расскажет об итогах летнего туристического сезона 14 октября

Алексей Вольцев

14 октября, в среду, состоится пресс-конференция исполнительного директора Ассоциации туроператоров (АТОР) Майи Ломидзе, посвященная подведению итогов летнего туристического сезона 2020 года и текущей ситуации в туристической отрасли России.

Пресс конференция состоится в пресс-центре ТАСС 14 октября (среда). Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе подведет итоги летнего туристического сезона и расскажет о спросе на зиму в условиях пандемии коронавируса.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо при регистрации указать личный мобильный номер, к которому привязано приложение WhatsApp.

Начало пресс-конференции: 12.00 по московскому времени.

Трансляция будет доступна на сайте АТОР, на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе пресс-центра ТАСС в Facebook.

Справки и аккредитация: Тел.+7 (499) 791-03-87, +7 (903) 284-25-41, E-mail: [email protected]

