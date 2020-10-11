Байден заявил, что может проиграть выборы только в результате махинаций

Лидия Мартынова

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что может проиграть выборы только в случае махинаций на участках, и призвал своих сторонников голосовать.Об этом он заявил на предвыборном мероприятии в Эри, штат Пенсильвания, сообщает Daily Mail."Друзья, вы должны прийти и проголосовать, потому что единственный способ, которым мы можем проиграть, - это мошенничество на избирательных участках", - сказал Байден.Вместе с тем позже он заявил, что примет результаты голосования, а его слова были "вырваны из контекста".Ранее Байден заявил, что его больше всего беспокоит то, что Трамп может пытаться "украсть" победу.