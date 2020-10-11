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Байден заявил, что может проиграть выборы только в результате махинаций

Байден заявил, что может проиграть выборы только в результате махинаций
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что может проиграть выборы только в случае махинаций на участках, и призвал своих сторонников голосовать.

Об этом он заявил на предвыборном мероприятии в Эри, штат Пенсильвания, сообщает Daily Mail.

"Друзья, вы должны прийти и проголосовать, потому что единственный способ, которым мы можем проиграть, - это мошенничество на избирательных участках", - сказал Байден.
Вместе с тем позже он заявил, что примет результаты голосования, а его слова были "вырваны из контекста".

Ранее Байден заявил, что его больше всего беспокоит то, что Трамп может пытаться "украсть" победу.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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