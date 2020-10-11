Баку и Ереван заявляют, что пока придерживаются договоренностей о перемирии

Алексей Вольцев

На фоне сообщений о продолжении боевых действий Азербайджан и Армения заявляют, что пока придерживаются достигнутых в Москве договоренностей о прекращении огня.

В частности помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сегодня, 11 октября, заверил, что Азербайджан пытается сохранять перемирие, но в Баку видят «атаки с армянской стороны против мирных жителей Азербайджана».

«Мы вновь пытаемся продемонстрировать приверженность достигнутым договоренностям, — сказал он. — Если они продолжат такие действия, нам придется принять контрмеры в отношении законных военных целей. В данный момент рассматриваются все возможности. Азербайджанская сторона придерживается принципов, изложенных в совместной декларации. Пока еще мы оцениваем ситуацию».

По сообщению Минобороны Армении, армия Карабаха пока также придерживается режима прекращения огня. Как заявила на своей странице в Facebook пресс-секретарь оборонного ведомства Шушан Степанян, «Армия обороны Арцаха верна достигнутым договоренностям о прекращении огня в гуманитарных целях».





Однако азербайджанские ВС держат под прицелом гражданские инфраструктуры и мирных жителей Карабаха. Если Азербайджан будет и дальше нарушать режим прекращения огня, Армия обороны даст несоразмерно жесткий ответ, предупредила Степанян.

Как сообщало ИА Newstes , на встрече в Москве 9 октября, организованной по инициативе российской стороны, Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших. Однако вскоре после полудня стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Ранее сегодня президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что режим прекращения огня в Карабахе не соблюдается, и если «в предстоящие один-два дня» ситуация в регионе не изменится, то Арцах обратится к Еревану с просьбой признать республику на государственном уровне.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась 27 сентября, на линии соприкосновения идут бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Счет потерям с обеих сторон конфликта идет на тысячи, есть потери среди мирного населения. В частности, сегодня Баку заявил о 41 убитом и 205 раненых гражданских.