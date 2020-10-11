Без нее никак? Алиев предложил привлечь к диалогу по НКР еще одну страну

Алексей Вольцев

Турция должна играть большую роль в урегулировании в зоне карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью РБК.

"Роль Турции в мире и в регионе – стабилизирующая роль. Активная и очень четкая позиция турецкого руководства, лично президента и других официальных лиц во время эскалации по существу предотвратила вмешательство третьих стран в этот конфликт, поэтому я считаю, что роль Турции исключительно позитивная, и она должна играть еще большую роль в нашем регионе и в том числе в деле урегулирования конфликта", – сказал он.

По мнению Алиева, текущий состав Минской группы ОБСЕ не во всем актуален, так как составлялся еще в 1992 году. Если бы группа формировалась в настоящее время, среди ее членов были бы другие страны, поэтому обновленный состав отражал бы намерения и пожелания сторон конфликта.

"Безусловно, здесь не может быть никаких сомнений, что Турция должна и будет играть важную роль в деле урегулирования конфликта. В какой форме, юридической или де-факто, – это уже вопрос технический", – добавил президент Азербайджана.