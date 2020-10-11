Бузова рассказала, как "достойно уходить из отношений" в новой песне

Алексей Вольцев

Певица и телеведущая презентовала на всех цифровых площадках новый трек "Ненормальный вайб", в котором рассказывает о проблемах в отношениях и о том, а как достойно уходить из них.

"В каждых отношениях бывают сложности, и кто-то проходит их достойно, а кто-то лишь все усугубляет. Эта песня о том, как нужно достойно уходить из отношений, и уметь ставить точку. Если вам плохо вместе, не нужно продолжать", – написала Бузова в инстаграме.

И хотя большинство пользователей положительно оценили новый трек, некоторых пользователей смутила двусмысленных посыл композиции. Многие стали писать о возможном расставании певицы и блогера Давида Манукяна, несмотря на то, что ранее друг Бузовой опровергал подобную информацию.

Тем не менее, певица и блогер в очередной раз всем доказали, что о разрыве речи не идет, когда обменялись в комментариях теплыми словами.

"Поздравляю с релизом, родная", – обратился к Бузовой Манукян, сопроводив сообщение эмодзи в виде красного сердца.

"Спасибо, родной", – ответила ему исполнительница.