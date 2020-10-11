Бывший президент Киргизии Атамбаев задержан

Лидия Мартынова

Сегодня сотрудниками правоохранительных органов был задержан бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Вместе с ним задержали и его охранников Каната Сагымбаев и Дамира Мусакеев.

«10 октября года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке был задержан Алмазбек Атамбаев»,

— говорится в распространенном сообщении.

Ранее сообщалось, что рано утром спецназ прибыл к резиденции Атамбаева для его задержания. В момент отъезда бывшего президента с площади некто произвел несколько выстрелов в машину. Алмазбек не пострадал.

«Разве может резина броню пробить?»

— спросил он у протестующих.

А несколько дней назад на центральной площади Бишкека произошли столкновения между сторонниками оппозиционных партий, где протестующие также кидали бутылки, камни и другие тяжелые предметы друг в друга. Через некоторое время в Киргизии введен режим чрезвычайного положения.

Напомним, что Атамбаев был осужден по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета. Экс-президент также является главным фигурантом дела о столкновениях в Кой-Таше в августе 2019 года.

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