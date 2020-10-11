Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Четверть мира. Новак рассказал о заманчивых перспективах РФ на рынке СПГ

Четверть мира. Новак рассказал о заманчивых перспективах РФ на рынке СПГ

Четверть мира. Новак рассказал о заманчивых перспективах РФ на рынке СПГ
Глава Минэнерго РФ Александр Новак высказал мнение, что Россия, уверенно лидирующая в мировом энергетическом секторе по запасам, добыче и экспорту газа, будет активно заниматься удовлетворением мирового спроса на СПГ, передает РИА Новости.

Новак отметил, что по итогам 2019 года страна произвела более 40 миллиардов кубических метров газа в виде СПГ, что на 49% больше, чем годом ранее.

"К 2025 году общая мощность наших проектов составит более 68 миллионов тонн в год. В перспективе доля России на глобальном рынке СПГ может достигнуть четверти от общемирового показателя", – подчеркнул министр.

По его мнению, природный газ является наиболее экологически перспективным среди традиционных энергоносителей и, наряду с возобновляемыми источниками энергии, способен в ближайшие десятилетия обеспечить решение актуальных задач по сокращению выбросов парниковых газов.


Минэнерго.

Глава ведомства пояснил, что потенциал России на мировом рынке СПГ подкрепляется рядом факторов: в стране наибольшая в мире ресурсная база – около 20% всех доказанных запасов, сообщил Новак.

Он также напомнил, что Россия географически близка как к Европе, так и к Азии, что позволяет в кратчайшие сроки доставлять топливо до потребителя.

Кроме прочего, по мнению Александра Новака, большой потенциал страна видит в развитии Северного морского пути, который в будущем станет ключевым транспортным маршрутом, соединяющим российские арктические проекты с рынками и Европы, и Азии.


Ранее радио Sputnik сообщило, как Мария Захарова оценила решение властей Польши оштрафовать "Северный поток-2".

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Комаровский назвал лучший способ профилактики коронавируса
Комаровский назвал лучший способ профилактики коронавируса
“Что с тобой стало?”: фанаты возмутились новой фотосессией Насти Ивлеевой
“Что с тобой стало?”: фанаты возмутились новой фотосессией Насти
В ЕР ответили на заявление Facebook о "связанных с партией" страницах
В ЕР ответили на заявление Facebook о "связанных с партией" страницах
Обнародованы новые детали о состоянии заболевшего COVID-19 Порошенко
Обнародованы новые детали о состоянии заболевшего COVID-19 Порошенко
Чонгук сводит с ума: «Обнаженная грудь и пятно между ног»
Чонгук сводит с ума: «Обнаженная грудь и пятно между ног»
Откуда у Чонгука на штанах пятно между ног?
Откуда у Чонгука на штанах пятно между ног?
Чимин набил две новые татуировки на ладонях
Чимин набил две новые татуировки на ладонях
Модная битва: Блэк Чайна против Хлое Кардашьян
Модная битва: Блэк Чайна против Хлое Кардашьян
Четверть мира. Новак рассказал о заманчивых перспективах РФ на рынке СПГ
Четверть мира. Новак рассказал о заманчивых перспективах РФ на рынке
Полного мира нет: Ереван и Баку выступают со взаимоисключающими заявлениями
Полного мира нет: Ереван и Баку выступают со взаимоисключающими
Эмальеры Его Величества: выставка Фаберже и Рюкерта в Кремле
Эмальеры Его Величества: выставка Фаберже и Рюкерта в Кремле
Экологичность, новые составы и инклюзивность: как бьюти-индустрия изменилась за 10 лет
Экологичность, новые составы и инклюзивность: как бьюти-индустрия

Топ на сегодня

Трамп готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19
Трамп готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19
Российские фанатки Чимина и Чонгука назвали себя Чигуками и объявили о лесбийской любви
Российские фанатки Чимина и Чонгука назвали себя Чигуками и объявили
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов

Еще по теме

РФ укрепит позиции на рынке СПГ к 2025 году — Новак
Новак прогнозирует рост мирового спроса на нефть на один процент в год
В Минэнерго России озвучили прогноз по добыче газа в 2016 году
Добыча нефти в РФ в 2017г составит 548 млн т--Новак