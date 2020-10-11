Четверть мира. Новак рассказал о заманчивых перспективах РФ на рынке СПГ

Алексей Вольцев

Глава Минэнерго РФ Александр Новак высказал мнение, что Россия, уверенно лидирующая в мировом энергетическом секторе по запасам, добыче и экспорту газа, будет активно заниматься удовлетворением мирового спроса на СПГ, передает РИА Новости.

Новак отметил, что по итогам 2019 года страна произвела более 40 миллиардов кубических метров газа в виде СПГ, что на 49% больше, чем годом ранее.

"К 2025 году общая мощность наших проектов составит более 68 миллионов тонн в год. В перспективе доля России на глобальном рынке СПГ может достигнуть четверти от общемирового показателя", – подчеркнул министр.

По его мнению, природный газ является наиболее экологически перспективным среди традиционных энергоносителей и, наряду с возобновляемыми источниками энергии, способен в ближайшие десятилетия обеспечить решение актуальных задач по сокращению выбросов парниковых газов.

Минэнерго.

Глава ведомства пояснил, что потенциал России на мировом рынке СПГ подкрепляется рядом факторов: в стране наибольшая в мире ресурсная база – около 20% всех доказанных запасов, сообщил Новак.

Он также напомнил, что Россия географически близка как к Европе, так и к Азии, что позволяет в кратчайшие сроки доставлять топливо до потребителя.

Кроме прочего, по мнению Александра Новака, большой потенциал страна видит в развитии Северного морского пути, который в будущем станет ключевым транспортным маршрутом, соединяющим российские арктические проекты с рынками и Европы, и Азии.

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