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Чимин набил две новые татуировки на ладонях

Чимин набил две новые татуировки на ладонях

АРМИ, все сюда, срочная информация! Ваш любимый красавчик Чимини из BTS похвастался новыми татуировками на ладонях. Есть ли среди вас профессионалы, которые могут отличить настоящие тату от рисунков по телу? Как считаете, «вечные» ли надписи разместил Мочи на руках?


[media=https://twitter.com/EnasARMY/status/1314945137647157254?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Да это сто процентов просто хна или что-то подобное, я не разбираюсь конечно, но текст на ладошках слишком такой черный и агрессивный, такое ощущение, что не под кожу забивали краску, а просто провели гуашью»,

— предположила фанатка с ником Mia.
[media=https://twitter.com/jimjimjan/status/1315285696580669440?ref_src=twsrc%5Etfw]

Несмотря на то, что армия не уверена в своих догадках о долговечности узора Чимини, хотим отметить, что винтажный текст действительно выглядит впечатляюще. Это то самое тату, которое можно не заметить с первого взгляда. Только если айдол раскроет перед вами руки, вы узнаете его маленький секрет. Круто, согласны?

[media=https://twitter.com/ratnalagi/status/1314966444447199232?ref_src=twsrc%5Etfw]

Кстати, а какая татуировка айдолов «Бантан» нравится вам больше всего? Полагаем, что вы приходите в восторг от забитого рукава Чонгука (Jungkook), ведь на его теле действительно огромное количество различных рисунков и есть из чего выбрать любимый.

[media=https://twitter.com/jminfltr/status/1315239320781877248?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Надеюсь, что это реальные татушки, потому что это очень крутая идея Чим. У Гуки конечно больше тату, но если твои настоящие, ты победил за оригинальность!»

— присвоил Мочи первое место один из армии.
[media=https://twitter.com/dreamjeons/status/1314075061029085184?ref_src=twsrc%5Etfw]
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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