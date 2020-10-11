Число задержанных протестующих в Минске превысило 200 человек

Анастасия Иванова

На сегодняшних акциях протеста в Минске и других городах Белоруссии число задержанных превысило 200 челолвек. Об этом сообщил не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр «Весна».

По состоянию на 19:00 мск в списке числятся имена 244 задержанных. Три четверти из них были взяты под стражу в Минске, остальные — в Бресте, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Гродно, Жлобине, Могилеве, Молодечно.

Среди задержанных 43 человека являются журналистами и фотожурналистами, которые освещали акции протеста оппозиции, в том числе корреспонденты ТАСС Наталия Федосенко, Юрий Шамшур, Гавриил Григоров и Валерий Степченков.

Как сообщало ИА Newstes , российских журналистов задерживали сегодня дважды — оба раза привозили в Октябрьское РУВД и оба раза отпускали. У стелы «Минск — город-герой» произошли столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Для разгона были применены водометы и светошумовые гранаты.