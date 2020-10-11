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Чонгук рассказал АРМИ, почему перестал считать Ви лучшим другом

Чонгук рассказал АРМИ, почему перестал считать Ви лучшим другом

Фанбаза группы BTS выдвинула новую версию, которая объясняет, почему лучшие друзья Чонгук (Jungkook) и Тэхён (Taehyung) не ладили в последнее время. Сторонники Вигуков уверены, все дело в том, что ТэТэ состоит в отношениях.


[media=https://twitter.com/taekookfolder/status/1314900747188756480?ref_src=twsrc%5Etfw]

Зоркие сасэн-фанаты частенько утверждают, что видят Вишню в компании с девушкой, что могло бы объяснить сильную обиду Золотого Макнэ и его намеренное отстранение от любимого Ви. Однако, как тогда расценивать многолетние любовные отношения Тэ и ГК (если они, конечно же, были)? Привязанность к девушке говорит лишь о том, что Тэхён — гетеросексуал.

[media=https://twitter.com/taekookfolder/status/1315219708803641345?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Могу только подумать, что Ви использовал Гука для раскрутки в бтс и пиар-компании, тщательно продуманной бигхит. Не хочу верить в это, ведь сейчас у них вроде все наладилось, но это реально выглядит очень подозрительно»,

— высказался поклонник о поведении друга Гуки.
[media=https://twitter.com/taekookfolder/status/1315232026635636736?ref_src=twsrc%5Etfw]

Как бы Тэхёна не выгораживали самые преданные «солдаты» армии, большинство фанов не покидает чувство обмана. Неужели Ви мог так поступить с Чонги? Он и вправду очень много времени проводит с другими друзьями.

[media=https://twitter.com/taekookfolder/status/1315218123641901056?ref_src=twsrc%5Etfw]

А что думаете вы? Верите ли, что айдол «Бантан» не был искренен с Макнэ?

[media=https://twitter.com/taekookfolder/status/1315212319824076807?ref_src=twsrc%5Etfw]
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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