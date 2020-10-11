Чонгук рассказал АРМИ, почему перестал считать Ви лучшим другом

Анастасия Иванова

Фанбаза группы BTS выдвинула новую версию, которая объясняет, почему лучшие друзья Чонгук (Jungkook) и Тэхён (Taehyung) не ладили в последнее время. Сторонники Вигуков уверены, все дело в том, что ТэТэ состоит в отношениях.

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Зоркие сасэн-фанаты частенько утверждают, что видят Вишню в компании с девушкой, что могло бы объяснить сильную обиду Золотого Макнэ и его намеренное отстранение от любимого Ви. Однако, как тогда расценивать многолетние любовные отношения Тэ и ГК (если они, конечно же, были)? Привязанность к девушке говорит лишь о том, что Тэхён — гетеросексуал.

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«Могу только подумать, что Ви использовал Гука для раскрутки в бтс и пиар-компании, тщательно продуманной бигхит. Не хочу верить в это, ведь сейчас у них вроде все наладилось, но это реально выглядит очень подозрительно»,

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— высказался поклонник о поведении друга Гуки.

Как бы Тэхёна не выгораживали самые преданные «солдаты» армии, большинство фанов не покидает чувство обмана. Неужели Ви мог так поступить с Чонги? Он и вправду очень много времени проводит с другими друзьями.



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А что думаете вы? Верите ли, что айдол «Бантан» не был искренен с Макнэ?

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