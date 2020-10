Чонгук сводит с ума: «Обнаженная грудь и пятно между ног»

Лидия Мартынова

Чонгук (Jungkook) из BTS порадовал поклонников своим эффектным выступлением на Map Of The Soul ON:E, где появился перед фанбазой в бордовом обтягивающем костюме. Его длинный плащ доходил до бедер, а пестрая леопардовая рубашка максимально оголяла грудь. Да, Гуки, тебе удалось произвести эффект «ВАУ!»

«Обратите внимание на его резкие движения, когда он шел по подиуму, это же просто анриел!»

[media=https://twitter.com/DunDun137/status/1315231490343677952?ref_src=twsrc%5Etfw]

— восхищался АРМИ.

Разумеется, заслуга сумасшедшего успеха «Бантан» принадлежит и другим членам их огромной команды. Например, публика призналась, что «просто без ума от голубых спецэффектов, отраженных от потолка». Как выражаются поклонники, световые лучи придают шоу внезапности, яркости и адреналина.

[media=https://twitter.com/bdkml/status/1315219323523346433?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Аааааа я только моргать успевала, он как призрак, из одного угла в другой и растворяется, мне теперь интересно попасть к ним на репетицию, как они это все отрабатывают?»

[media=https://twitter.com/fkmehs/status/1315247570189508608?ref_src=twsrc%5Etfw]

— удивлялась девочка в Twitter.

Еще одной деталью, которая заинтересовала всю фанбазу Bangtan Boys, стало загадочное пятно Чонги на штанах между ног. Разумеется, эта «шаловливая темка» разожгла активное обсуждение на площадках в интернете, но, честно говоря, если подумать серьезно, мы так и не поняли, откуда оно взялось. АРМИ, есть ли идеи у вас?

[media=https://twitter.com/TvoyiKokteil/status/1315295133055803393?ref_src=twsrc%5Etfw]

