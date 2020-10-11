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Чонгук сводит с ума: «Обнаженная грудь и пятно между ног»

Чонгук сводит с ума: «Обнаженная грудь и пятно между ног»

Чонгук (Jungkook) из BTS порадовал поклонников своим эффектным выступлением на Map Of The Soul ON:E, где появился перед фанбазой в бордовом обтягивающем костюме. Его длинный плащ доходил до бедер, а пестрая леопардовая рубашка максимально оголяла грудь. Да, Гуки, тебе удалось произвести эффект «ВАУ!»


«Обратите внимание на его резкие движения, когда он шел по подиуму, это же просто анриел!»


— восхищался АРМИ.
[media=https://twitter.com/DunDun137/status/1315231490343677952?ref_src=twsrc%5Etfw]

Разумеется, заслуга сумасшедшего успеха «Бантан» принадлежит и другим членам их огромной команды. Например, публика призналась, что «просто без ума от голубых спецэффектов, отраженных от потолка». Как выражаются поклонники, световые лучи придают шоу внезапности, яркости и адреналина.

[media=https://twitter.com/bdkml/status/1315219323523346433?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Аааааа я только моргать успевала, он как призрак, из одного угла в другой и растворяется, мне теперь интересно попасть к ним на репетицию, как они это все отрабатывают?»

— удивлялась девочка в Twitter.
[media=https://twitter.com/fkmehs/status/1315247570189508608?ref_src=twsrc%5Etfw]

Еще одной деталью, которая заинтересовала всю фанбазу Bangtan Boys, стало загадочное пятно Чонги на штанах между ног. Разумеется, эта «шаловливая темка» разожгла активное обсуждение на площадках в интернете, но, честно говоря, если подумать серьезно, мы так и не поняли, откуда оно взялось. АРМИ, есть ли идеи у вас?

[media=https://twitter.com/TvoyiKokteil/status/1315295133055803393?ref_src=twsrc%5Etfw]
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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