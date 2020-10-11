Чонгук захватил Twitter после Map Of The Soul ON:E
Каждый из АРМИ слаб на кадры с милым Чонгуком (Jungkook).
Наверное, ни для кого не сюрприз, что парни BTS умеют зажигать на сцене и волновать своих зрителей во время концерта (что и произошло с двухдневным выступлением запланированной программы Map Of The Soul ON:E. «Бантан» исполнили одни из самых хитовых сольных треков: “ON”, “Black Swan” и “We Are Bulletproof: The Eternal”.
Да, мы согласны, что каждый парень был великолепен, но знали ли вы, насколько всем понравился Чонгук?! В Twitter появилась целая куча постов о Макнэ (1,3 млн), что заставило красавчика «завладеть» площадкой и стать «Номером 1» в трендах! Гуку удалось появиться под отметкой #1 в более 100 странах, но больше всего азиатский лидер k-pop полюбился в США. Его трек «My Time» просто свел с ума публику и заставил ее молиться на непревзойдённый уровень мастерства в вокале, потрясающие танцы и то, как Чонги умеет подавать себя на сцене.
«Не мог оторвать глаз, даже сказать нечего, просто совершенен во всем. Есть же такие люди… ГК один из них»,— восхищенно отреагировал АРМИ.
Интересно, если первый день был такой впечатляющий, что принесет нам второй?Подпишись на нас в Яндекс Новости