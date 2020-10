Чонгук захватил Twitter после Map Of The Soul ON:E

Влада Некрасова

Каждый из АРМИ слаб на кадры с милым Чонгуком (Jungkook).

[media=https://twitter.com/chucklesbts/status/1314963542546800655?ref_src=twsrc%5Etfw]

Наверное, ни для кого не сюрприз, что парни BTS умеют зажигать на сцене и волновать своих зрителей во время концерта (что и произошло с двухдневным выступлением запланированной программы Map Of The Soul ON:E. «Бантан» исполнили одни из самых хитовых сольных треков: “ON”, “Black Swan” и “We Are Bulletproof: The Eternal”.

[media=https://twitter.com/TAEVERSACES/status/1314887127050510336?ref_src=twsrc%5Etfw]

Да, мы согласны, что каждый парень был великолепен, но знали ли вы, насколько всем понравился Чонгук?! В Twitter появилась целая куча постов о Макнэ (1,3 млн), что заставило красавчика «завладеть» площадкой и стать «Номером 1» в трендах! Гуку удалось появиться под отметкой #1 в более 100 странах, но больше всего азиатский лидер k-pop полюбился в США. Его трек «My Time» просто свел с ума публику и заставил ее молиться на непревзойдённый уровень мастерства в вокале, потрясающие танцы и то, как Чонги умеет подавать себя на сцене.

[media=https://twitter.com/jungkookgaIIery/status/1314968408044298242?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Не мог оторвать глаз, даже сказать нечего, просто совершенен во всем. Есть же такие люди… ГК один из них»,

— восхищенно отреагировал АРМИ.

Интересно, если первый день был такой впечатляющий, что принесет нам второй?

