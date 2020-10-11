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“Что с тобой стало?”: фанаты возмутились новой фотосессией Насти Ивлеевой

“Что с тобой стало?”: фанаты возмутились новой фотосессией Насти Ивлеевой
На странице телеведущей и блогера Насти Ивлеевой в Instagram появились кадры из новой фотосессии, которые возмутили ее фанатов. Некоторые подписчики посчитали, что девушка “уже не та”.

На снимках, выполненных в стиле 90-х, звезда позирует в разных образах. На первом фото она сидит на полу в коротком топе и юбке, на втором облачилась в похожий наряд, но надела сапоги на высоком каблуке, а на третьем - в шубу. “Это я для себя”, - написала она на английском языке.

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this is me for myself

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Не все поклонники оценили снимки, многие из них написали в комментариях, что Ивлеева меняется не в лучшую сторону.


- Отписываюсь и всем советую. Контент стал неинтересным.

-Опять пародия на чей-то стиль, на чью-то съемку.

- Очень дешевые фотографии!

- Выглядит как фотосессия восьмилетки, и она хочет показаться крутой.


- Была классной девчонкой, а стала…

- Что с тобой стало? Это, конечно, лично мое мнение. Но когда ты была Настей в программе “Орел и решка”, ты была эталоном. Сейчас это не так.

- Повторяется уже… Жаль, что становится скучно и уже неинтересно.

Многим все-таки фотосессия понравилась и фолловеры назвали Ивлееву “иконой”.

# Россия
По материалам: ria.ru

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