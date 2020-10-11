“Что с тобой стало?”: фанаты возмутились новой фотосессией Насти Ивлеевой

Анастасия Иванова

На странице телеведущей и блогера Насти Ивлеевой в Instagram появились кадры из новой фотосессии, которые возмутили ее фанатов. Некоторые подписчики посчитали, что девушка “уже не та”.

На снимках, выполненных в стиле 90-х, звезда позирует в разных образах. На первом фото она сидит на полу в коротком топе и юбке, на втором облачилась в похожий наряд, но надела сапоги на высоком каблуке, а на третьем - в шубу. “Это я для себя”, - написала она на английском языке.

Не все поклонники оценили снимки, многие из них написали в комментариях, что Ивлеева меняется не в лучшую сторону.

- Отписываюсь и всем советую. Контент стал неинтересным.

-Опять пародия на чей-то стиль, на чью-то съемку.

- Очень дешевые фотографии!

- Выглядит как фотосессия восьмилетки, и она хочет показаться крутой.

- Была классной девчонкой, а стала…

- Что с тобой стало? Это, конечно, лично мое мнение. Но когда ты была Настей в программе “Орел и решка”, ты была эталоном. Сейчас это не так.

- Повторяется уже… Жаль, что становится скучно и уже неинтересно.

Многим все-таки фотосессия понравилась и фолловеры назвали Ивлееву “иконой”.