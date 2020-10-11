Что сказать парню при расставании? 100 примеров

Лидия Мартынова

Расставание– это всегда горько и больно. Трудно подобрать слова в подобной ситуации, но и«уйти по-английски» - не самый удачный вариант. Чтобы хоть немного успокоитьблизкого человека и обозначить причины своего решения мы подготовили для тебяфразы, которые уместно произнести или написать в момент расставания.100 фраз при расставании с парнемДа, мне нелегко будет жить без тебя, но и быть вместе с человеком, который не идет на компромисс, я не могу. Надеюсь, ты сможешь меня понять.Наверное, мне все же лучше выйти из отношений, которые причиняют боль. Прости и отпусти, пожалуйста.С моей стороны все кончено, и я думаю, что с твоей – тоже. Прощай, счастливого пути.Я всеми силами стараюсь выбросить тебя из головы. Может быть, на какое-то время, а может быть, и навсегда. Прости, не ищи меня.Я любила тебя безоговорочно, идя наперекор собственным принципам. Но ты не смог оценить этого. Мне очень жаль, но я больше не могу продолжать эти отношения. До свидания.Со временем наши отношения стали для меня большой обузой. И мне кажется, что только я хочу быть в этих отношениях. Я приняла решение расстаться. Прощай… и да, я все еще люблю того мужчину, которого любила раньше, а не того, кем ты стал теперь.Я знаю, что мне будет нелегко забыть тебя и ту любовь, которая была между нами когда-то. Но я также знаю, что если я останусь в этих отношениях, это испортит все хорошее, и у нас останутся только плохие воспоминания. Поэтому я беру инициативу на себя, чтобы решить за нас обоих. До свидания.Я не знаю, сколько времени мне понадобится, чтобы оправиться от этой травмы, но я хорошо знаю, что все, что я делаю сегодня, однажды сделает меня счастливой. Я больше не люблю тебя. Прости. Однажды я полюбила доброго и понимающего мужчину. К сожалению, этот мужчина изменился. Ты уже не тот, что прежде. И я изо всех сил стараюсь дышать в этих отношениях, но воздуха все меньше. Это было нелегкое решение для меня, но я должна была рано или поздно прийти к какому-то решению. Мне очень жаль, но на этот раз точно все кончено. Прощай. Я знаю, что ни мои слова, ни мои действия не смогут повлиять на тебя. Так что прощай, но помни, что с тобой я была счастлива. Мне больно прощаться с тобой, но я ничего не могу поделать. Быть в этих отношениях для меня более болезненно, чем выйти из них. Твоя любовь сделала меня сильной, она дала мне все, что я хотела от своей жизни. Но мне кажется, что другая заслуживает тебя больше, чем я. Счастливой жизни. Когда я впервые взяла тебя за руку и приняла решение провести с тобой всю свою жизнь, я ясно представляла себе, что делаю. Вот и сейчас, когда я разрываю наши отношения, я более чем уверенна в своем поступке. Ты уходишь навсегда, а я не стану тебя останавливать. Расправь свои крылья и лети. Люблю тебя, прощай. Пока я пишу это сообщение, мое сердце плачет, мне кажется, что внутри меня что-то умирает. Но ты не оставил мне другого выбора, кроме как попрощаться с тобой. Прощай навсегда. Ты же знаешь, как сильно я тебя люблю и как мне тяжело с тобой прощаться. Я делаю это, потому что считаю, что так будет лучше для нас обоих. Я думаю, что мы не созданы друг для друга и должны идти разными дорогами. Это было здорово. Пока. Я не знаю, вернешься ты или нет. Я знаю только, что мои глаза будут искать тебя в толпе прохожих. До свидания, родной. Наконец-то пришло время попрощаться. Я ухожу из твоей жизни, чтобы облегчить тебе жизнь. Надеюсь, ты все поймешь правильно, прощай. Мне нелегко с тобой прощаться, но другого выхода у меня нет. Ты так и не научился уважать чувства людей, которые тебя любят. Сегодня твои слова причинили мне такую боль, что я решила уйти не только из твоего дома, но и из твоей жизни. И на этот раз я никогда не вернусь. Прощай! Трудно жить без тебя, но невыносимо жить с тобой. Прости. Я буду любить тебя вечно, но жить с тобой для меня стало невозможно. Люблю тебя и прощай. Прошу тебя, оставь меня в покое. Сейчас у меня даже нет сил на разговоры. Прощай. Жаль, что ты стал для меня лишь горьким опытом. Наше расставание – единственный выход. Мысли о разрыве наших отношений пугает и огорчает меня. Но ты сказал, что хочешь двигаться дальше ради чего-то более важного, чем я… Я не буду тебя останавливать. Теперь ты свободен. Не беспокойся обо мне, ты в моем сердце и всегда будешь в нем. Я всегда любила тебя, но ты разбил мое сердце вдребезги. Я изо всех сил старался удержать нас вместе, но ты усердно все делал наоборот. Я буду скучать по тебе! Мне грустно не потому, что мы расстались, а потому, что ты нашел причины для этого разрыва. Я надеюсь, что ты найдешь свое счастье в ком-то другом. Я всегда была рядом с тобой, моя любовь, всегда хотела быть с тобой, но ты обманул меня. Мой уход – потеря, которую ты даже не заметил. У нас впереди счастливое будущее, вот только не друг с другом. Давай будем смелыми, чтобы окончательно попрощаться и пойдем разными дорогами. Прощай! Я ушла, потому что ты был занят поиском недостатков во мне, а я не замечала ни одного из твоих. Доверие подобно стеклу, однажды разбившись, оно уже никогда не будет прежним. Мы должны посмотреть правде в глаза и уйти из жизни друг друга. Я медленно теряю тебя, и это очень больно для меня. Я знаю, что ты никогда не вернешься, но, по крайней мере, мы можем закончить нашу историю без криков и оскорблений. Я изо всех сил старалась показать тебе свои чувства, но ты никогда не был заинтересованы в том, чтобы понять это. Это невероятно больно – безответная любовь. Прости и прощай. Я не чувствую себя счастливой, находясь в отношениях, которые ты называешь полными любви. Мне нужна свобода от всего этого беспорядка, так что прими мое последнее прощание и забудь меня навсегда. Ты наверняка и сам заметил, что я отдалилась от тебя в эти дни. Все, что я хочу сказать – я больше не люблю тебя. Пожалуйста, прости меня, если сможешь. Трудно смириться с тем, что я больше не люблю тебя, но разлука лучше, чем болезненные отношения, которые рано или поздно закончатся. Наш союз не имеет будущего. Я хочу покончить с этим сейчас навсегда. Все, что мы делаем – только ссоримся, спорим и кричим. В наших отношениях не осталось места для любви, понимания и сострадания. Я думаю, что мы должны расстаться прямо сейчас. Ты был первым парнем, в которого я действительно влюбилась. Но я никогда не испытывала такой страсти с твоей стороны. Давай останемся друзьями. Нет ничего более болезненного, чем жить в фальшивых отношениях. Значит, пришло время покончить со всей этой драмой и стать реалистом. Это мое прощальное сообщение тебе. Ты хотел, чтобы я любила тебя безоговорочно, но при этом всегда обращался со мной как с прислугой. У любви нет условий. Прости и прощай! Моя любовь к тебе не испарилась внезапно. Это было последовательно и постепенно. А теперь нет смысла обсуждать это. Я любила тебя, но теперь – нет. Так что прощай и живи счастливо. У нашей любви нет будущего, так не будем затягивать. Давай сохраним теплые взаимоотношения и уважение друг к другу. Даже после того, как я приложила все свои усилия, чтобы сделать эти отношения наполненными любовью, результат нулевой. Наверное, нам лучше попрощаться друг с другом. Конечно, это вина обоих. Лучше все обрубить на корню прямо сегодня. Прощай! Для танца любви нужны двое людей, а я не вижу в тебе своего идеального партнера. Пока еще не поздно, я хочу расстаться. У меня нет другого выбора, кроме как уйти от тебя. Я не чувствую себя комфортно, мне тесно в этих отношениях. Прощай и будь счастлив. Пусть твоя жизнь останется полной счастья, но уже без меня. Никогда не оглядывайся назад. Ты попрощался и ушел. Придет время, когда ты захочешь вернуться назад, но меня не будет рядом с тобой. Никогда не играй с сердцами девушек, бумеранг настигнет тебя. Пока! Я не была готова к этим отношениям, но ты настаивал на своем и говорил, что все будет хорошо, и я начну любить тебя. Ничего не произошло и никогда не произойдет. Я знаю, что ты очень любишь меня, но теперь я поняла, что мое сердце принадлежит другому. Я сожалею, что причинила тебе боль, но не могу продолжать эти отношения. Я сегодня прощаюсь с тобой с тяжелым сердцем! Прощай. Однажды потеряв что-либо, мы непременно что-то находим… Смотри на вещи с положительной стороны и прости меня за все. Может быть, мы недостаточно зрелые, чтобы справиться с накопившимися проблемами. Так что, вместо того чтобы затягивать и усугублять ситуацию, давай решим ее кардинально. Прощай, я буду скучать по тебе. Прости, но я не та, кого ты заслуживаешь. Пока я пишу это сообщение, мне так больно, что ты даже не можешь себе представить. Но пришло время взглянуть правде в глаза. Мы больше не любим друг друга. Пришло время попрощаться. Иногда люди просто не могут быть счастливы вместе. То же самое и в нашем случае: ни обид, ни ссор, ни любви. Прощай. Несомненно, между нами была некая химия. Но этого недостаточно для большой любви. Прощай, милый. Нет, никто не сможет занять твое место в моем сердце, но иногда просто становится трудно быть счастливыми вместе. До свидания, дорогой, счастливой жизни. Наши отношения подошли к концу. И теперь мы оба должны признать, что не созданы друг для друга. Зачем тратить время, когда мы знаем, что у наших отношений нет будущего. Давайте сосредоточимся на знакомстве с новыми людьми. Прости, если разбила тебе сердце. Каждое твое слово ранило меня больнее ножа. Прости, но у меня нет больше ни сил, ни желания идти с тобой рука об руку. Мы с тобой были самой счастливой парой, пока не оказались по разным сторонам баррикад. Так больше не может продолжаться. После того, как я причинила тебе столько боли, я не нахожу себе места. Прощай! И, если возможно, пожалуйста, прости меня. У меня есть много причин не любить тебя и очень мало – любить. Мне очень жаль, но я расстаюсь с тобой. Да, возможно, я самая плохая девушка в твоей жизни. Пожалуйста, иди вперед, забыв обо всем, что было между нами. Никогда ни в чем себя не вини. Спасибо, что был в моей жизни. Прощай. Ты был прав, между мной и тобой нет ничего общего. Так что, самое время попрощаться. Наша история любви подошла к концу. Прощай, береги себя. Я уважаю твое решение расстаться, но все еще не могу перестать любить тебя. Ты закрыл свое сердце от меня. И как бы я ни старалась – ничего не исправить. Решение расстаться с тобой было далеко не из легких. Но иногда лучше действовать решительно, чтобы выйти из «мертвых» отношений. Единственное, чего я жду после отправки этого сообщения – понимания и прощения. Прощай. Я решила порвать с тобой, потому что между нами ничего не получается сейчас, и в будущем тоже не получится. Мне очень жаль, но я должна идти дальше. Одна. Я знаю, что тебе будет нелегко забыть меня. Но расставание – единственно верное решение для нас обоих. Мы слишком разные, чтобы оставаться счастливыми вместе. Прости, я ухожу от тебя. Даже когда я приняла решение расстаться с тобой, мое сердце не было готово послать тебе это сообщение. Но я думаю, что так будет лучше для нас обоих. Ты никогда не доверял моим чувствам и словам. Только я знаю, как сильно я любила тебя, надеюсь, однажды и ты поймешь это. Отношения, в которых нет доверия, не имеют будущего. Ты мне больше не доверяешь. Так что лучше прекратить все прямо сейчас. Может быть, такова была судьба наших отношений. Я изо всех сил старалась что-то придумать, но ничего не вышло. А значит, до свидания, милый. Прежде чем задать мне вопрос, по каким причинам я расстаюсь с тобой, сначала задай этот вопрос своему сердцу. Уверенна, оно знает ответ. Прости, я больше не достойна твоей любви. Пожалуйста, прости меня. Я знаю, что это ужасно – разрывать отношения в сообщении, но мы уже давно все обсудили, и больше ничего не осталось. Я знаю, что у тебя все будет хорошо. Но без меня. Я не знаю, когда и почему я перестала любить тебя. Но мои чувства мертвы, это правда. Пожалуйста, прости меня! Было время, когда одна мысль о разлуке с тобой невероятно пугала меня. Но теперь нет никаких сомнений, я хочу от тебя уйти. Любовь закончилась, но жизнь продолжается. Прости меня. Расстаться с тобой так же трудно, как и остаться с тобой. Я выбираю первый вариант, потому что так, по крайней мере, ты будешь счастлив. Не вини себя ни в чем. Прощай. Я разрываю эти отношения по многим причинам, которые не могу сейчас объяснить. Надеюсь, когда-нибудь ты сможешь меня простить. Это было слишком хорошо, чтобы длиться вечно… я больше не потревожу тебя. У меня не осталось ни слез, ни обид. Только мольба – отпусти меня. Я сохраню в памяти все наши счастливые моменты. Удачи тебе!Удали мой номер из телефонной книги и из своей памяти. Навсегда.