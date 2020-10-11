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ЦИК в специальном видео рассказал украинцам, как правильно голосовать

ЦИК в специальном видео рассказал украинцам, как правильно голосовать

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

ЦИК утвердила разъяснение о порядке заполнения избирательного бюллетеня по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов.

В специальном видео рассказывается, как и где проставлять отметки «плюс» (+) или «галочки», или же другой отметки, удостоверяющей волеизъявление избирателя, сообщает пресс-служба комиссии.

Отдельное внимание уделено правильности написания порядкового номера кандидата в депутаты от местной организации политической партии, которую поддержал избиратель.

Кроме того, показаны примеры правильного и неправильного заполнения избирательного бюллетеня.

Напомним, обо всех нюансах и трендах предстоящих местных выборов «ФАКТАМ» рассказала глава правления «Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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