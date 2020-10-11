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Дачникам разрешат самим определить дату ежегодного общего собрания

Дачникам разрешат самим определить дату ежегодного общего собрания

Члены садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ могут получить право устанавливать фиксированную дату проведения собраний в уставных документах. На ближайшем заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям планируется рассмотреть законопроект о проведении общих собраний садоводов и дачников.

В уставе товариществ предлагается устанавливать фиксированную дату, время, место проведения и повестку ежегодного очередного общего собрания. Это позволит гражданам планировать своё участие в собрании и упредит конфликтные ситуации, полагают авторы документа. Садоводческие и огороднические товарищества освободят от необходимости уведомлять по почте о проведении собраний.  Аналогичные меры вводятся в отношении товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов.

«Анализ, проведённый Советом Законодателей, показал, что многие садоводы и огородники — пожилые люди, которые не имеют электронного адреса, и товарищества вынуждены направлять уведомления почтой письмо с уведомлением. Стоимость этой услуги составляет более 80 рублей, и в крупных товариществах расходы на это могут достигать 100 и более тысяч рублей», — ранее отмечала один из авторов законопроекта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Предлагаемая мера, по её словам, избавит товарищества от необходимости нести расходы за почтовое сообщение при уведомлении граждан и позволит экономить общие расходы и направить их на другие полезные цели.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

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По материалам: pnp.ru

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