"Давно не чувствовал себя так рядом со смертью": лондонские врачи не могут найти причину диких болей звезды "Интернов"

Вадим Карасев

Российский актер Дмитрий Шаракоис был экстренно госпитализирован в Лондоне. Он поделился в Instagram странными симптомами.

"У меня просто месяц дичайшие головные боли, сегодня был пик на протяжении четырех часов. Сильная пульсация в голове и сердце", — написал актер, известный по роли Бориса Левина в сериале "Интерны".

Предварительные анализы показали, что это не инсульт и не инфаркт. Теперь ему предстоят повторные анализы крови, актер остается под наблюдением специалистов, чему очень рад.

"Давно не чувствовал себя так рядом со смертью", — добавил Шаракоис.

Ранее Ruposters писал о незавидной судьбе Шаракоиса, переехавшего в Лондон. Он вынужден питаться продуктами с истекающим сроком годности и пить воду из-под крана.