"Едва на коньках стоят": Роднина раскритиковала "Ледниковый период"

Вадим Карасев

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что ей не показалось интересным телевизионное шоу "Ледниковый период". Партнеры профессиональных спортсменов в этой передаче "едва умеют стоять на коньках", считает она.

"Конечно, пусть люди лучше смотрят такие шоу, чем "Улицы разбитых фонарей". Но мне не нравится, что Первый канал превратился в сплошную самодеятельность", – цитирует ее "Советский спорт".

Роднина добавила, что привыкла к качественному фигурному катанию. На шоу она была лишь один раз, чтобы посмотреть на катание Оксаны Пушкиной, и осталась разочарована этим выпуском, как и шоу в целом.

Почему я должна смотреть на самодеятельность? Когда в паре один профессиональный спортсмен, а второй на коньках едва умеет стоять.

Ruposters писал, что у фигуристки Алены Загитовой ранее не задался дебют на "Первом канале" – в роли ведущей "Ледникового периода" она вызвала критику в социальных сетях. Высказалась по этому поводу и Роднина.