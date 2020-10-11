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«Если вам плохо вместе, не нужно продолжать»: Ольга Бузова вновь намекнула на разрыв с Давой

«Если вам плохо вместе, не нужно продолжать»: Ольга Бузова вновь намекнула на разрыв с Давой

Певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает радовать поклонников своим творчеством. Артистка презентовала новый драматичный трек «Ненормальный вайб«, в котором рассказывает о проблемах в отношениях и о том, а как достойно уходить из них. Слушатели не на шутку испугались. Они сделали вывод, что Бузова несчастна в отношениях с Давой.


«В каждых отношениях бывают сложности, и кто-то проходит их достойно, а кто-то лишь все усугубляет. Эта песня о том, как нужно достойно уходить из отношений, и уметь ставить точку. Если вам плохо вместе, не нужно продолжать»,


– написала Бузова в Instagram.

Певица добавила, что трек ей очень близок. Именно поэтому он тронул ее глубоким смыслом и текстом.

«И почему такая хорошая девушка не может найти достойного мужчину? Очень грустный трек», «После прослушивания я начал тревожиться за Ольгу», «Надеюсь это не намек, а у них с Давой все хорошо», «Снова проблемы в отношениях.Так жаль ее»,

— пишут поклонники в комментариях.

Отметим, что около месяца в сети ходят слухи, что Ольга Бузова и Дава переживают непростой период в отношениях. Они удаляли совместные снимки в социальных сетях, не появлялись на мероприятиях вместе и говорили, что хотят побыть наедине с собой.

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По материалам: popcake.tv

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