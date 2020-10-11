Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Фигуристка Елена Бережная о травме головы и инвалидности

Фигуристка Елена Бережная о травме головы и инвалидности

Успешная фигуристка Елена Бережная поделилась с прессой историей своей жизни, отметив, как один случай может навсегда изменить будущее человека.


В 18 лет она получила страшную травму головы, которую ей нанес партнер по фигурному катанию. Длительный период реабилитации научил спортсменку любить и ненавидеть жизнь одновременно ,а также идти к выздоровлению, несмотря на прогнозы врачей.

View this post on Instagram

Раз мы начали говорить о фигуристах, победивших на Олимпийских играх 2002 года, то сейчас речь пойдет о партнере по фигурному катанию Елены Бережной.👫 ⠀ Антон Сихарулидзе — российский фигурист, выступавший в парном катании. Заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпиады-1998, двукратный чемпион мира и Европы в паре с Еленой Бережной. Ранее в паре с Марией Петровой двукратный чемпион мира среди юниоров.🏆 ⠀ В историю фигурного катания вошла  программа «Чарли Чаплин», которую Сихарулидзе вместе с Бережной катали в сезоне 2000/2001 года в качестве произвольной программы, а затем в качестве показательного номера.🎩 ⠀ ⛸️ С 2002 по 2006 год гастролировал в США с шоу «Stars on Ice».🌟 ⛸️ Участвовал в проектах «Звезды на льду» в паре с певицей Глюк’OZA и «Ледниковый период» в паре балериной Анастасией Волочковой.❄️ ⛸️ В 2010 году принял участие в проекте Первого канала «Лёд и пламень» в паре с певицей Зарой.💎 ⛸️ В 2010—2011 принимал участие в ледовом спектакле «Огни большого города» в паре с Еленой Бережной. В спектакле пара исполняла номер «Чаплин и цветочница».💐 ⠀ В 2007 году Антон Сихарулидзе был избран депутатом Государственной Думы РФ.С 2008 по 2012 год Председатель Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту.💪 ⠀ У фигуристов очень интересная и увлекательная жизнь. Становись фигуристом вместе с клубом ICE LIFE. Если захотеть – возможно все!🤗😎👍 ⠀ ☎️тел.: +7(968)084-26-08 📧mail: [email protected] ⠀ #фигурноекатаниемосква #фигурноекатаниедолгопрудный #фигурноекатание #фигурист #фигуристка #icelife #aлесядмитриева #фск_салют #антонсихарулидзе #бережнаясихарулидзе

A post shared by Фигурное катание для взрослых (@icelife_club_) on

В молодости Бережной приходилось тренироваться с Олегом Шляховым, который агрессивно реагировал на ошибки фигуристки, не стесняясь бил ее перед тренером и вел себя неадекватно. Несмотря на это, Бережной удавалось находить с ним контакт и выполнять совместные с ним упражнения различной сложности. Однако, Олег не учел, что он тоже иногда ошибается и его промах может стать роковым.

View this post on Instagram

Антон Сихарулидзе и Елена Бережная ⠀ Знаменитые фигуристы России Антон Сихарулидзе и Елена Бережная кататься вместе стали не сразу. До 1996 года Елена выступала с Шляховым. ⠀ После получения тяжелейшей травмы головы Бережная буквально была при смерти. Она с трудом восстановилась и вновь вышла на лед, училась заново стоять на коньках. Новым партнером стал Антон, который во всем ее поддерживал. Вместе им удалось достичь невероятных успехов. ⠀ Тренером их была Москвина. Вскоре в Париже на соревнованиях пара добилась значительных успехов. Далее победы сыпались на спортсменов: призовые места на Олимпийских играх в 1998 году, затем в 2002. Выигрывали чемпионаты России четыре года подряд с 1999 по 2002 год. ⠀ В 2006 году Сихарулидзе решает уйти из спорта, заняться бизнесом. Как любитель все равно выходит на лед. Принимал участие в телевизионных шоу. Антон Сихарулидзе несколько лет стоял во главе комитета по физкультуре и спорту. ⠀ Видели их выступления? ⠀ #каток #катаниенальду #фигурноекатание #тренировка #длядетей #Ладушка #СтудияЛадушка #абонемент #скидка #обучениефигурномукатанию #дети #занятиядлядетей #коньки #катаниенаконьках #спорт #спортдлядетей #зож #БережнаяСихарулидзе

A post shared by Фигурное катание. Москва. (@tls_ladushka) on

На одной из тренировок Шляхов задел голову спортсменки коньком, нанеся серьезную травмы головы.

«Мозг был поврежден, пациентка не могла говорить, не могла ходить, требовался длительный период реабилитации»,

— высказался доктор, изучивший случай Лены.

К счастью, рядом с больной Бережной в тот момент оказался ее близкий друг Антон Сихарулидзе, который «поднял» девушку на ноги, объединив усилия с ее матерью и помог Лене вернуться в спорт.

«Она еще после этого стала чемпионкой, представляете, какая сила воли?»

— вспоминал один из тренеров фигуристки.

Удивительные дружеские отношения с Сихарулидзе вылились в брак, но, увы, не долгий. Сейчас экс-супруги по-прежнему близко общаются, но предпочитают звать себя друзьями, а не возлюбленными.

Подпишись на нас в Яндекс Новости

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных курсах
Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных
Спецназ США вооружат патронами, сделанными по советскому образцу?
Спецназ США вооружат патронами, сделанными по советскому образцу?
Аккаунт робота Федора в Twitter оскорбил космонавтов и исчез
Аккаунт робота Федора в Twitter оскорбил космонавтов и исчез
Принц Уильям с Шакирой по видеосвязи обсудили скейтбординг
Принц Уильям с Шакирой по видеосвязи обсудили скейтбординг
В России впервые выявили более 13 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России впервые выявили более 13 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Гейтс: Человечество спасет только суперэффективная и дешевая вакцина
Гейтс: Человечество спасет только суперэффективная и дешевая вакцина
Зюганов прокомментировал замечание Путина о Ленине
Зюганов прокомментировал замечание Путина о Ленине
Праздник все-таки. Названы самые необычные рецепты ко Всемирному дню яйца
Праздник все-таки. Названы самые необычные рецепты ко Всемирному дню
СМИ узнали, кто станет наставником Питера Паркера в "Человеке-пауке 3"
СМИ узнали, кто станет наставником Питера Паркера в "Человеке-пауке 3"
На трассе М-10 в Ленинградской области рухнул надземный переход
На трассе М-10 в Ленинградской области рухнул надземный переход
В Санкт-Петербурге засняли, как байкер пытался перепрыгнуть разведенный мост и погиб
В Санкт-Петербурге засняли, как байкер пытался перепрыгнуть
Число задержанных протестующих в Минске превысило 200 человек
Число задержанных протестующих в Минске превысило 200 человек

Топ на сегодня

Трамп готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19
Трамп готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
Правительство России одобрило выплаты на детей до 7 лет
Правительство России одобрило выплаты на детей до 7 лет
Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса
Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса
Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев
Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев

Еще по теме

Липницкая пропустит чемпионат России по фигурному катанию из-за травмы
Фигуристка Столбова выступала в произвольной программе в Финале ГП с травмой ноги
Ушла из жизни двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова
Исполняющая четверные фигуристка-юниорка Щербакова вернулась на лед после травмы