Фигуристка Елена Бережная о травме головы и инвалидности

Влада Некрасова

Успешная фигуристка Елена Бережная поделилась с прессой историей своей жизни, отметив, как один случай может навсегда изменить будущее человека.

В 18 лет она получила страшную травму головы, которую ей нанес партнер по фигурному катанию. Длительный период реабилитации научил спортсменку любить и ненавидеть жизнь одновременно ,а также идти к выздоровлению, несмотря на прогнозы врачей.

В молодости Бережной приходилось тренироваться с Олегом Шляховым, который агрессивно реагировал на ошибки фигуристки, не стесняясь бил ее перед тренером и вел себя неадекватно. Несмотря на это, Бережной удавалось находить с ним контакт и выполнять совместные с ним упражнения различной сложности. Однако, Олег не учел, что он тоже иногда ошибается и его промах может стать роковым.

На одной из тренировок Шляхов задел голову спортсменки коньком, нанеся серьезную травмы головы.

«Мозг был поврежден, пациентка не могла говорить, не могла ходить, требовался длительный период реабилитации»,

— высказался доктор, изучивший случай Лены.

К счастью, рядом с больной Бережной в тот момент оказался ее близкий друг Антон Сихарулидзе, который «поднял» девушку на ноги, объединив усилия с ее матерью и помог Лене вернуться в спорт.

«Она еще после этого стала чемпионкой, представляете, какая сила воли?»

— вспоминал один из тренеров фигуристки.

Удивительные дружеские отношения с Сихарулидзе вылились в брак, но, увы, не долгий. Сейчас экс-супруги по-прежнему близко общаются, но предпочитают звать себя друзьями, а не возлюбленными.

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