Фигуристка Елена Бережная о травме головы и инвалидности
Успешная фигуристка Елена Бережная поделилась с прессой историей своей жизни, отметив, как один случай может навсегда изменить будущее человека.
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Сегодня в рубрике "Время великих" @berezhnayaofficial — олимпийская чемпионка в парном фигурном катании. Ее карьера — пример мужества и невероятной силы. Она вернулась за золотом после травмы головы — она не умела даже говорить. Если вам знакомо желание "все послать и бросить", то обязательно прочитайте. #ВремяВеликих #ЕленаБережная
В 18 лет она получила страшную травму головы, которую ей нанес партнер по фигурному катанию. Длительный период реабилитации научил спортсменку любить и ненавидеть жизнь одновременно ,а также идти к выздоровлению, несмотря на прогнозы врачей.
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Раз мы начали говорить о фигуристах, победивших на Олимпийских играх 2002 года, то сейчас речь пойдет о партнере по фигурному катанию Елены Бережной.👫 ⠀ Антон Сихарулидзе — российский фигурист, выступавший в парном катании. Заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпиады-1998, двукратный чемпион мира и Европы в паре с Еленой Бережной. Ранее в паре с Марией Петровой двукратный чемпион мира среди юниоров.🏆 ⠀ В историю фигурного катания вошла программа «Чарли Чаплин», которую Сихарулидзе вместе с Бережной катали в сезоне 2000/2001 года в качестве произвольной программы, а затем в качестве показательного номера.🎩 ⠀ ⛸️ С 2002 по 2006 год гастролировал в США с шоу «Stars on Ice».🌟 ⛸️ Участвовал в проектах «Звезды на льду» в паре с певицей Глюк’OZA и «Ледниковый период» в паре балериной Анастасией Волочковой.❄️ ⛸️ В 2010 году принял участие в проекте Первого канала «Лёд и пламень» в паре с певицей Зарой.💎 ⛸️ В 2010—2011 принимал участие в ледовом спектакле «Огни большого города» в паре с Еленой Бережной. В спектакле пара исполняла номер «Чаплин и цветочница».💐 ⠀ В 2007 году Антон Сихарулидзе был избран депутатом Государственной Думы РФ.С 2008 по 2012 год Председатель Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту.💪 ⠀ У фигуристов очень интересная и увлекательная жизнь. Становись фигуристом вместе с клубом ICE LIFE. Если захотеть – возможно все!🤗😎👍 ⠀ ☎️тел.: +7(968)084-26-08 📧mail: [email protected] ⠀ #фигурноекатаниемосква #фигурноекатаниедолгопрудный #фигурноекатание #фигурист #фигуристка #icelife #aлесядмитриева #фск_салют #антонсихарулидзе #бережнаясихарулидзе
В молодости Бережной приходилось тренироваться с Олегом Шляховым, который агрессивно реагировал на ошибки фигуристки, не стесняясь бил ее перед тренером и вел себя неадекватно. Несмотря на это, Бережной удавалось находить с ним контакт и выполнять совместные с ним упражнения различной сложности. Однако, Олег не учел, что он тоже иногда ошибается и его промах может стать роковым.
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Антон Сихарулидзе и Елена Бережная ⠀ Знаменитые фигуристы России Антон Сихарулидзе и Елена Бережная кататься вместе стали не сразу. До 1996 года Елена выступала с Шляховым. ⠀ После получения тяжелейшей травмы головы Бережная буквально была при смерти. Она с трудом восстановилась и вновь вышла на лед, училась заново стоять на коньках. Новым партнером стал Антон, который во всем ее поддерживал. Вместе им удалось достичь невероятных успехов. ⠀ Тренером их была Москвина. Вскоре в Париже на соревнованиях пара добилась значительных успехов. Далее победы сыпались на спортсменов: призовые места на Олимпийских играх в 1998 году, затем в 2002. Выигрывали чемпионаты России четыре года подряд с 1999 по 2002 год. ⠀ В 2006 году Сихарулидзе решает уйти из спорта, заняться бизнесом. Как любитель все равно выходит на лед. Принимал участие в телевизионных шоу. Антон Сихарулидзе несколько лет стоял во главе комитета по физкультуре и спорту. ⠀ Видели их выступления? ⠀ #каток #катаниенальду #фигурноекатание #тренировка #длядетей #Ладушка #СтудияЛадушка #абонемент #скидка #обучениефигурномукатанию #дети #занятиядлядетей #коньки #катаниенаконьках #спорт #спортдлядетей #зож #БережнаяСихарулидзе
На одной из тренировок Шляхов задел голову спортсменки коньком, нанеся серьезную травмы головы.
«Мозг был поврежден, пациентка не могла говорить, не могла ходить, требовался длительный период реабилитации»,— высказался доктор, изучивший случай Лены.
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Поздравляем с днем рождения Елену Бережную, олимпийскую чемпионку 2002 года в парном катании (с Антоном Сихарулидзе). Желаем Елене крепкого здоровья и благополучия! Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости. #СборнаяРоссии #ФигурноеКатание #Бережная#БережнаяСихарулидзе #ДеньРождения
К счастью, рядом с больной Бережной в тот момент оказался ее близкий друг Антон Сихарулидзе, который «поднял» девушку на ноги, объединив усилия с ее матерью и помог Лене вернуться в спорт.
«Она еще после этого стала чемпионкой, представляете, какая сила воли?»— вспоминал один из тренеров фигуристки.
Удивительные дружеские отношения с Сихарулидзе вылились в брак, но, увы, не долгий. Сейчас экс-супруги по-прежнему близко общаются, но предпочитают звать себя друзьями, а не возлюбленными.
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Elena Berezhnaya - Anton Sikharulidze. Skate America 1998. 1st place. #figureskating #figureskate #figureskater #pairs #freeprogram #winner #skateamerica #isu #berezhnayasikharulidze #бережнаясихарулидзе #произвольнаяпрограмма #пары #спортивныепары #парноекатание #скейтамерика #сборнаяроссии #фигурноекатание #фигуристыроссии #фигурноекатание