Фигуристка Елена Бережная о травме головы и инвалидности

Раз мы начали говорить о фигуристах, победивших на Олимпийских играх 2002 года, то сейчас речь пойдет о партнере по фигурному катанию Елены Бережной.👫 ⠀ Антон Сихарулидзе — российский фигурист, выступавший в парном катании. Заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпиады-1998, двукратный чемпион мира и Европы в паре с Еленой Бережной. Ранее в паре с Марией Петровой двукратный чемпион мира среди юниоров.🏆 ⠀ В историю фигурного катания вошла программа «Чарли Чаплин», которую Сихарулидзе вместе с Бережной катали в сезоне 2000/2001 года в качестве произвольной программы, а затем в качестве показательного номера.🎩 ⠀ ⛸️ С 2002 по 2006 год гастролировал в США с шоу «Stars on Ice».🌟 ⛸️ Участвовал в проектах «Звезды на льду» в паре с певицей Глюк'OZA и «Ледниковый период» в паре балериной Анастасией Волочковой.❄️ ⛸️ В 2010 году принял участие в проекте Первого канала «Лёд и пламень» в паре с певицей Зарой.💎 ⛸️ В 2010—2011 принимал участие в ледовом спектакле «Огни большого города» в паре с Еленой Бережной. В спектакле пара исполняла номер «Чаплин и цветочница».💐 ⠀ В 2007 году Антон Сихарулидзе был избран депутатом Государственной Думы РФ.С 2008 по 2012 год Председатель Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту.💪 ⠀ У фигуристов очень интересная и увлекательная жизнь.