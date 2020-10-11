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Гейтс: Человечество спасет только суперэффективная и дешевая вакцина

Гейтс: Человечество спасет только суперэффективная и дешевая вакцина

Для нормализации жизни на Земле и победы над пандемией коронавирусной инфекции нужна сверхэффективная и доступная для всех вакцина. Об этом сегодня, 11 октября, заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в эфире телекомпании NBC.

«Единственный путь для полного возвращения к норме — это получение вакцины, которая будет суперэффективна и доступна для многих людей, — отметил Гейтс. — Это позволит покончить с заболеванием в мировом масштабе».

Как сообщало ИА Newstes , по мнению Гейтса, большая часть тестов на коронавирус в США — это полная чушь, пустая трата времени. По его словам, в США люди получают результаты тестирования на коронавирус недостаточно быстро, это происходит «из-за элементарной глупости» в медучреждениях. Он также уверен, что пандемия закончится в 2022 году.

Благотворительный фонд Гейтса выделил уже сотни миллионов долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией. Летом Гейтс, которого подозревают в том, что он связан с планами по «чипированию» населения в рамках вакцинации, отверг эти обвинения, заявив, что версии о «чипировании» могут напугать людей, которые откажутся от вакцины, а это грозит новыми летальными случаями.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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