Глава НКР назвал Израиль ответственным за геноцид в Карабахе

Анастасия Иванова

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что власти Израиля, поставляющие наступательное вооружение Азербайджану "несут ответственность за геноцид в Карабахе".

Так Арутюнян в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о том, что израильское руководство утверждает, что не знало об использовании поставляемых в Азербайджан беспилотников не в оборонительных, а наступательных целях и атаках против гражданского населения.