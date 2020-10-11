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Глава НКР назвал Израиль ответственным за геноцид в Карабахе

Глава НКР назвал Израиль ответственным за геноцид в Карабахе
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что власти Израиля, поставляющие наступательное вооружение Азербайджану "несут ответственность за геноцид в Карабахе".

Так Арутюнян в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о том, что израильское руководство утверждает, что не знало об использовании поставляемых в Азербайджан беспилотников не в оборонительных, а наступательных целях и атаках против гражданского населения.

# В мире
По материалам: ria.ru

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