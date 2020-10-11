Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 12 по 18 октября 2020 года

Вадим Карасев

Василиса Володина — эксперт-астролог. Ее большой опыт в этой области помогает ей давать людям важные рекомендации о том, как и где искать счастье в тот или иной период.

Середина октября в этом году будет крайне интересной и важной. Изменения в настроении звезд и планет позитивно отразятся на представителях большинства Знаков Зодиака. Велика вероятность того, что у многих из нас начнут уходить прочь самые ужасные привычки. Вселенная захочет изменить нас в лучшую сторону.

Овен

Овнам стоит меньше переживать по мелочам в начале недели. Первые несколько дней могут быть непредсказуемыми. Полезные советы для отличного настроения помогут этим людям стать счастливее. Начиная со среды звезды и планеты начнут помогать им в поисках счастья. Это будут очень важные и продуктивные дни.

Овнам стоит почаще на этой неделе начинать новые дела дома и на работе. Это найдет отклик у коллег и родственников, но лучше не рассказывать о грандиозных планах тем, кто не в силах помочь финансово или эмоционально. Овнам потребуется поддержка, но это не значит, что сами они ни с чем не справятся. Звезды хотят, чтобы люди этого Знака были бережливыми и не тратили деньги зря.

Телец

В амурных делах Тельцам нужно доверять внутреннему голосу. Интуиция не обманет этих людей, так что к ней стоит прислушиваться в моменты новых знакомств, первых свиданий. Возможно, поведение человека покажется странным. Если будут сомнения, лучше не уходить с головой в любовь, а немного подождать.

К вопросу финансов стоит подходить очень внимательно. Можно совершать покупки, но только очень осторожно, оценивая все возможные риски. Дипломатичность и миролюбие в рабочем процессе будут очень важны. Нужно научиться прощать обидчиков и извлекать из неурядиц опыт и мудрость. Умение прощать — это не слабость.

Близнецы

В целом у Близнецов эта неделя будет очень продуктивной и насыщенной, однако возможно появление в их жизни негативных людей. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как нужно общаться с такими людьми, чтобы не попадать под их дурное влияние. В конце недели может понадобиться помощь близким и родственникам. Лучше им не отказывать.

Большое внимание стоит уделить своему здоровью. Звезды сделают Близнецов чуть более уязвимыми к недомоганиям. Чтобы избежать усталости, нужно правильно планировать дела на день, согласно приоритетам. Не стоит также браться за несколько дел одновременно — это может отрицательно сказаться на настроении.

Рак

Ракам на этой неделе не стоит доверять окружающим, слушать советы близких и коллег, искать помощь и ответы на вопросы в интернете. Нужно прислушиваться к внутреннему голосу, но интуиция не всегда будет точной. Пять талисманов помогут ее усилить и поддерживать на высоком уровне. С ними жить на этой неделе будет гораздо проще.

Первая половина недели может привнести в жизни Раков немного хаоса. Может немного сбиться ритм и сорваться некоторые планы. Большой успех ожидает Раков, которым предстоят деловые переговоры, собеседования, выступления. Им следует помогать окружающим, чтобы получить помощь взамен.

Лев

Львам улыбнется удача на этой неделе. В самом ее начале лучше заняться домашними делами и заботами. Можно посвятить время благоустройству дома, покупке новой мебели и аксессуаров. Это отлично скажется на отношениях между Львами и их родственниками и второй половинкой. Звезды советуют не управлять любимым человеком, а направлять его.

Если манипулировать людьми, можно нарваться на конфликт. Также не стоит одалживать деньги и давать пустые обещания. В финансовой и рабочей сферах Львам нельзя терять время даром. Нужно выполнять все свои рабочие обязанности быстро и качественно. На этой неделе капитал Львов может серьезно увеличиться, если они начнут следовать важным правилам привлечения денег.

Дева

Девам стоит поддерживать активное общение с представителями добрых Знаков Зодиака. Если окружить себя такими людьми, можно будет серьезно преуспеть в делах, насладиться приятным общением, получить эмоциональную поддержку. Нужно как можно больше времени проводить среди людей. Уединение негативно скажется на настроении и удаче.

Можно смело отправляться в путешествия, командировки. Во второй половине недели нужно бережнее относиться к деньгам и быть предусмотрительнее в целом. На работе и в бизнесе возможен обман, но Девам хватит навыков и интуиции для того, чтобы заранее распознать попытку окружающих нажиться на их доброте, воспользоваться ими.

Весы

Самыми благоприятными днями недели для Весов станут четверг и пятница. В эти дни звезды и планеты будут максимально гармоничными. Можно будет провести ритуал на исполнение желания, начать что-то новое, сделать финальный рывок, чтобы завершить наконец какое-то важное дело. Самое главное сейчас — не сидеть сложа руки.

На выходных желательно переключиться с работы на домашние дела. Весам стоит провести выходные дома, в окружении семьи, и полностью посвятить себя домашним делам. Также полезно будет заняться своим здоровьем, внешним видом. Возможно, что в конце этой недели к Весам придет осознание того, как они хотят выглядеть.

Скорпион

Первая половина недели будет идеальной для любви, но не для работы. С понедельника по среду можно заниматься своей внешностью, ходить на свидания и знакомиться с представителями противоположного пола. Полезными станут шепотки на любовь. Скорпионам нужно провести ревизию — выбросить весь лишний хлам из дома. Это поможет повысить настроение и удачу.

С четверга по воскресенье можно полностью уйти в работу и дела. На выходных стоит немного полениться и отложить на потом все проблемы. Вполне возможно, что во второй половине недели у Скорпионов проснется интерес к делам, которые ранее для них не играли особой роли. Нужно поддерживать в себе этот запал.

Стрелец

Наступает идеальное время для обучения, получения знаний. Звезды существенно улучшат память и повысят любознательность Стрельцов, придадут им желание стать лучше. В долгосрочной перспективе это положительно скажется на заработках и на финансовом благосостоянии в целом. Также полезно будет следовать простым принципам, которые помогут Стрельцам разбогатеть.

В середине недели возможны непредвиденные траты, поэтому от Стрельцов потребуется осторожность. В любовной сфере всё стабильно и нет никаких поводов переживать. На этой неделе лучше не забывать о близких и родственниках. Эгоизм до добра не доведет. Выходные прекрасно подойдут для романтики и поисков второй половинки.

Козерог

Наступает идеальное время для перевода отношений на новый уровень. Можно даже начинать планировать свадьбу, рождение ребенка. Очень полезными станут любые новые начинания, особенно на финансовом и рабочем поприще. Козерогам не стоит общаться слишком много с эмоциональными Знаками Зодиака. Такие люди могут выбивать их из колеи.

Козерогам не стоит затевать строительство или ремонт на этой неделе, но важно держать дом в чистоте и порядке. Это поможет в поддержании удачи и хорошего настроения. Дома полезно будет читать и смотреть обучающие видео, заниматься легкими физическими нагрузками, йогой.

Водолей

Водолеям на этой неделе стоит посвятить себя поискам нового призвания в жизни. В этом им могут помочь нумерологические методики. Также полезно будет слушать свое сердце, советы самых близких людей. С родственниками нужно проводить больше времени. Стоит почаще отправляться на прогулку с детьми и второй половинкой.

Настоятельно не рекомендуется в период с 12 по 18 число демонстрировать ревность. Это может привести к серьезным проблемам и даже к разрыву отношений. Всем, кто находится в активном поиске, лучше не торопить события. Спешка может отпугнуть человека. 16 и 17 октября — идеальные дни для покупок и усердной работы.

Рыбы

В целом неделя будет очень благоприятной. В любовной сфере Рыбам стоит пользоваться действенными ритуалами, потому что энергетика звезд и планет созидательна и может даровать им то, что они хотят. Это будет время исполнения заветных желаний. Всем, кто уже в отношениях, стоит побороть в себе эгоизм и чаще думать о близком человеке.

Первая половина недели может быть насыщена проблемами и делами в финансовой и рабочей сферах. Возможно, начальство даст серьезные поручения. Лишний груз ответственности будет выбивать из колеи, поэтому лучше не отлынивать от работы. Не стоит переутомляться и расшатывать свои нервы общением с неприятными людьми.