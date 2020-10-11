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Хэмилтон сравнялся с Шумахером по числу побед в «Формуле-1»

Хэмилтон сравнялся с Шумахером по числу побед в «Формуле-1»

Британский гонщик Льюис Хэмилтон выиграл 11-й этапа Гран-при Айфеля чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1», прошедший в эти выходные на автодроме «Нюрбургринг» в Германии. Эта победа стала для пилота 91-й в карьере — по их числу он сравнялся с легендарным Михаэлем Шумахером, пишет «360».

Отмечается, что после окончания гонки сын Шумахера Мик в честь повторения рекорда по победам подарил Хэмилтону шлем отца.

Вторым на финиш приехал голландец Макс Ферстаппен. Третьим оказался австралиец Даниэль Риккьярдо. Российский гонщик Даниил Квят закончил гонку на 15 месте.

В общем зачете лидирует Льюис Хэмилтон, у которого 230 очков. Валттери Боттас набрал 161 очков, Макс Ферстаппен — 147.

Ранее стало известно, что семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер, который долгое время находился в коме после того, как получил черепно-мозговой травмы, катаясь на лыжах в Альпах в 2013 году, совершил свою первую прогулку. Он вместе с семьёй прилетел на свою виллу на Майорке, пишет «Царьград».

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По материалам: pnp.ru

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