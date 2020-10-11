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«Хотели посмотрть»: Марина Хлебникова вышла на связь

«Хотели посмотрть»: Марина Хлебникова вышла на связь

Последние несколько дней в сети обсуждают состояние исполнительницы Марины Хлебниковой. Девушка встревожила поклонников своей «пропажей» из социальных сетей. Последняя публикация в ее Instagram была аж 30 июля. С тех пор «жизни» в профиле не наблюдается.


А на днях соседи Хлебниковой и вовсе рассказали, что видели, как к ней ночью приезжала бригада «Скорой помощи». Женщина предположила, что это связано с тем, что Марина в последнее время слишком много употребляла спиртных напитков.


К счастью, исполнительница вышла на связь с поклонниками. Марина опубликовала кадры с новой фотосессии. Артистка заинтриговала читателей, спросив, хотят ли они видеть новые снимки.

https://www.instagram.com/p/CGM6Fmwl3k_/

«Недавно делали новую фотосессию) Хотели бы просмотреть фото?»

— спросила Марина.

Однако вместо ответа на вопрос большинство пользователей радовались, что Хлебникова вновь появилась в социальном пространстве.

«Марина, Вы уж почаще тут появляйтесь. Сторис выкладывайте, пусть даже квадрат Малевича, но, как подтверждение пульса», «Ура! Вы вернулись», «Как себя чувствуете?», «Я рада, что с вами все в порядке», «С возвращением», «Красотка, вы больше так нас не пугайте»,

— комментируют новую публикацию поклонники. Подпишись на нас в Яндекс Новости

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По материалам: popcake.tv

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