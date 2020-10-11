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И вновь рекорд. В РФ второй день фиксируют свыше 12 тысяч случаев COVID

И вновь рекорд. В РФ второй день фиксируют свыше 12 тысяч случаев COVID
В России за прошедшие сутки выявили 12 846 заболевших коронавирусом, общее число случаев инфицирования теперь достигает 1 285 084, передает РИА Новости в субботу со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Уточняется, что второй день подряд показатели по РФ выше пикового показателя мая (11 656).

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 12 846 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3338 (26,0%) без клинических проявлений", – отметили в оперштабе.

Более того, темп прироста коронавируса в стране составляет 1%, а всего зарегистрировано 1 285 084 случая заболевания.


подчеркнули в оперштабе.

Скончались от коронавирусной инфекции 197 человек.


"За весь период по России умерло 22 454 человека", – добавили в оперштабе.

В частности, в Санкт-Петербурге зарегистрировали 36 летальных исходов, в Москве – 30.

Своим мнением с радио Sputnik поделился академик РАН Вадим Покровский:

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Центре Гамалеи разъяснили, стоит ли снимать маску после вакцинации.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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