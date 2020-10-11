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Ильхам Алиев доволен итогами переговоров в Москве по Карабаху

Ильхам Алиев доволен итогами переговоров в Москве по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев положительно оценивает итоги переговоров Азербайджана и Армении по нагорнокарабахскому конфликту, прошедшие в Москве. Об этом он сегодня, 11 октября, заявил в интервью телеканалу РБК.

«Я оцениваю в целом позитивно, потому что в заявлении, которое было распространено по итогам переговоров, говорится, что по гуманитарным соображениям объявляется режим прекращения огня, а также, что имело принципиальную важность и это была позиция Азербайджана, что начинаются субстантивные переговоры между Арменией и Азербайджаном и подтверждается неизменность формата переговоров», — сказал Алиев.

Как сообщало ИА Newstes , в ночь на 10 октября в Москве завершилась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. На переговорах по Карабаху стороны достигли договоренности о прекращении огня с полудня 10 октября. Главы МИД трех стран приняли совместный документ. Однако сегодня из региона вновь поступают сообщения о продолжении боевых действий, причем обе стороны отвергают свою участие в нанесении ударов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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