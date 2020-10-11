Ильхам Алиев доволен итогами переговоров в Москве по Карабаху
Президент Азербайджана Ильхам Алиев положительно оценивает итоги переговоров Азербайджана и Армении по нагорнокарабахскому конфликту, прошедшие в Москве. Об этом он сегодня, 11 октября, заявил в интервью телеканалу РБК.
Как сообщало ИА Newstes , в ночь на 10 октября в Москве завершилась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. На переговорах по Карабаху стороны достигли договоренности о прекращении огня с полудня 10 октября. Главы МИД трех стран приняли совместный документ. Однако сегодня из региона вновь поступают сообщения о продолжении боевых действий, причем обе стороны отвергают свою участие в нанесении ударов.