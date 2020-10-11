Инсайдер: «Марина Хлебникова больше не вернется на эстраду, страдает»

Алексей Вольцев

После обнародования истории Марины Хлебниковой, которая уже 10 месяцев не появляется в социальных сетях, чем пугает общественность, в редакцию портала POPCAKE обратился знакомый артистки с информацией о ее состоянии. Аноним не сказал, в чем именно состоит проблема отсутствия Марины в известных кругах, однако, заверил, что знаменитость находится в глубочайшей депрессии и не желает больше возвращаться на публику.

«Она знает прекрасно, какие слухи о ней ходят, о наркозависимости и прочее. Она знает, что теперь думают о ней люди, которые всю жизнь уважали ее творчество. Не буду говорить, что именно произошло с ней, я просто не в праве, поймите, но могу вам с уверенностью сказать, что на сцену возвращаться она не хочет и общаться со знаменитостями тоже»,

— сообщил мужчина.

Также он пояснил, что эмоциональное состояние Хлебниковой нестабильное, она постоянно сожалеет, что все вышло именно так и твердит о том, как тяжело ей вернуться в нормальный образ жизни.

«Марина, что бы у вас не случилось, мы вас ждем и любим! Вас голос — чудесное спасение!»

— пишут в сети.Подпишись на нас в Яндекс Новости