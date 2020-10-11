Эксгибиционист: кто это такой и как это лечить

Алексей Вольцев

Что такое эксгибиционизмзнает практически каждый, хотя не многие люди задумываются о том, что этопсихическое расстройство, которое требует определенного лечения. В этой статьесобрана наиболее полная информация об этом неординарном явлении.Об эксгибиционизмеДанное расстройство характеризуется настойчивым желанием демонстрировать свои обнаженные гениталии незнакомым людям, которые об этом не просили, а также фантазиями на эту тему и непосредственно действиями.Эксгибиционизм относится к парафилическим расстройствам, то есть тем, которые завязаны на сексуальном интересе, доставляющем неудобства как самому человеку, страдающему от данного расстройства, так и окружающим его людям.Эксгибиционисты делятся на несколько видов в зависимости от того, людям какого возраста они предпочитают показывать свои гениталии. У некоторых такое желание возникает исключительно в отношении детей препубертатного возраста, в то время как другие избирают своими жертвами взрослых людей. Есть и те, для кого не существует принципиальной разницы между тем, кому показывать свое достоинство.Не все люди, страдающие эксгибиционищмом признают наличие у них расстройства. Многие отрицают даже тот факт, что они когда-либо демонстрировали кому-то свои гениталии или тот факт, что это могло вызвать у кого-то негативную реакцию. Однако, если человек регулярно совершает подобные действия, ему можно диагностировать эксгибиционизм как расстройство.Точных данных о распространении данного заболевания у учёных всё ещё нет. Хотя доказано, что, по крайней мере, 2-4% мужского населения страдает от этого явления. Точной статистики на эту тему среди женщин нет вовсе, но это известно, что количество случаев эксгибиционизма у женщин значительно меньше.Симптомы заболевания