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Эксперты рассказали, для чего мошенники собирают записи голосов россиян

Эксперты рассказали, для чего мошенники собирают записи голосов россиян
Многие российские банки оказывают услуги без личного присутствия клиента, и, например, "узнают" его по голосу. Могут ли воспользоваться этим мошенники и, заполучив голосовой образец гражданина, украсть у него средства, выяснило РИА Новости, опросив экспертов в сфере информационной безопасности.

В последнее время корреспонденты агентства сталкивались со звонками неизвестных, представлявшихся сотрудниками Сбербанка. При этом незнакомцы несколько раз переспрашивали имя и отчество собеседника, так чтобы получить ответ "да".

Охотники за голосами?

"Похоже на то, что мошенники собирают образцы голоса клиента для обращения в банк через голосовой помощник", - считает начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд. По его словам, некоторые операции можно подтвердить через звонок на голосовой помощник и, вероятно, злоумышленники обнаружили какой-то сценарий, для которого им нужна запись голоса.


Наталия Пшеничникова также уверена, что целью телефонных мошенников становятся биометрические данные. Чтобы удаленно пользоваться финансовыми услугами, гражданин в своем банке должен подключить возможность аутентификации по голосу и передать биометрическую информацию - произнести несколько фраз. Это нужно для процедуры подтверждения личности, пояснила эксперт.

"Мошенники, помимо простого "да", как правило, пытаются добиться, чтобы жертва также произнесла фразу "я подтверждаю" или "это я", или даже кодовое слово. Выпытывая такую информацию, мошенники получают голосовой слепок голоса жертвы и могут попробовать обмануть систему безопасности банка, например, подтвердить перевод денежных средств. Также голосовые данные могут быть перепроданы третьим лицам", - говорит Пшеничникова.

# Россия
По материалам: ria.ru

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