Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кабмин изменил условия кредитной программы «5-7-9%»

Кабмин изменил условия кредитной программы «5-7-9%»
Правительство внесло изменения в программу «Доступные кредиты 5-7-9%» в части повышения максимального уровня годового дохода предприятий до эквивалента 10 млн евро. Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов Украины.

Кабинет Министров Украины принял изменения в Порядок предоставления государственной поддержки микропредпринимательства и малого предпринимательства, согласно которому реализуется программа «Доступные кредиты 5-7-9%».

Внесенные изменения в программу касаются либерализации ряда требований к субъектам предпринимательства в части повышения максимального уровня их годового дохода до эквивалента 10 млн евро и исключения из Порядка требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса - решение будут принимать банки-кредиторы. Также изменениями расширены цели использования кредитных средств возможностью приобретения земельных участков как отдельно, так и вместе с нежилой недвижимостью.
Соответствующие изменения в программу «Доступные кредиты 5-7-9%» были приняты в рамках выполнения поручения правительству разработать и утвердить программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, а также субъектов хозяйствования сферы культуры, креативных индустрий, туризма, деятельность которых находится под влиянием введенных ограничений, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев
Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев
Сибирские коммунальщики покосили траву под снегом
Сибирские коммунальщики покосили траву под снегом
В Британии обнаружили три новых симптома коронавируса
В Британии обнаружили три новых симптома коронавируса
От латекса до кардигана: в чем знаменитости приходили на встречу с королевой Елизаветой II
От латекса до кардигана: в чем знаменитости приходили на встречу с
Стас Михайлов представил в Сети новую песню о любви
Стас Михайлов представил в Сети новую песню о любви
Марина Хлебникова встревожила поклонников внезапным исчезновением
Марина Хлебникова встревожила поклонников внезапным исчезновением
Лаки Блю Смит стал отцом во второй раз
Лаки Блю Смит стал отцом во второй раз
Петр Ян составил топ-5 российских бойцов ММА
Петр Ян составил топ-5 российских бойцов ММА
Лунный день сегодня 11 октября 2020 года
Лунный день сегодня 11 октября 2020 года
В Госдуме назвали назначение первого консула в Крыму знаковым
В Госдуме назвали назначение первого консула в Крыму знаковым
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
Россия как единственный фактор стабильности на постсоветском пространстве
Россия как единственный фактор стабильности на постсоветском

Топ на сегодня

От ромкомов до леденящих душу триллеров: 14 новинок Netflix для уютной осени
От ромкомов до леденящих душу триллеров: 14 новинок Netflix для
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
Риелтор раскрыл хитрый способ сэкономить на ипотеке
Риелтор раскрыл хитрый способ сэкономить на ипотеке
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и
В Кировской области 10–12 ноября состоится V региональный чемпионат «Абилимпикс»
В Кировской области 10–12 ноября состоится V региональный чемпионат

Еще по теме

В Украине 1 февраля стартует программа кредитов для микро - и малого бизнеса
Правительство повысило предельный доход для малого бизнеса
Генпрокуратура поставила вопрос об увольнении зампреда ВЭБа
Кабмин изменил порядок предоставления субсидий для льготного кредитования бизнеса