Кабмин изменил условия кредитной программы «5-7-9%»

Влада Некрасова

Правительство внесло изменения в программу «Доступные кредиты 5-7-9%» в части повышения максимального уровня годового дохода предприятий до эквивалента 10 млн евро. Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов Украины.Кабинет Министров Украины принял изменения в Порядок предоставления государственной поддержки микропредпринимательства и малого предпринимательства, согласно которому реализуется программа «Доступные кредиты 5-7-9%».Внесенные изменения в программу касаются либерализации ряда требований к субъектам предпринимательства в части повышения максимального уровня их годового дохода до эквивалента 10 млн евро и исключения из Порядка требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса - решение будут принимать банки-кредиторы. Также изменениями расширены цели использования кредитных средств возможностью приобретения земельных участков как отдельно, так и вместе с нежилой недвижимостью.Соответствующие изменения в программу «Доступные кредиты 5-7-9%» были приняты в рамках выполнения поручения правительству разработать и утвердить программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, а также субъектов хозяйствования сферы культуры, креативных индустрий, туризма, деятельность которых находится под влиянием введенных ограничений, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19.