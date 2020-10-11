Как определить характер будущего ребенка при помощи нумерологии

Вадим Карасев

Нумерология поможет определить характер будущего ребенка по датам рождения родителей и по месяцу зачатия. Для этого нужно провести простейшие расчеты и расшифровать полученное число.

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Нумерологические расчеты

Итак, вам понадобится знать даты рождения родителей, а также месяц зачатия ребенка. Например, ребенок был зачат в июле, то есть в седьмом по счету месяце года. Даты рождения родителей пусть будут 01.06.1987 и 21.03.1990. Нам необходимо сложить все цифры дат рождения и прибавить к ним семерку:

0+1+0+6+1+9+8+7+2+1+0+3+1+9+9+0+7=64. Складываем цифры до тех пор, пока не получим число в диапазоне от 1 до 9.

6+4=10. Повторяем процедуру: 1+0=1. Получаем число 1. Осталось лишь расшифровать его.

Расшифровка чисел

Единица. Ребенок будет очень общительным, добрым и весьма смышленым. Его характер может быть мягким. Такой малыш, скорее всего, окажется не самостоятельным и послушным, он поздно повзрослеет и будет очень сильно привязан к родителям.

Двойка. Ребенок, зачатый под воздействием Двойки, может родиться непокладистым. Скорее всего, ему потребуются строгие родители. У такого малыша огромный запас энергии, которую придется куда-то направлять. Это очень активный и подвижный малыш.

Тройка. Число 3 при расчетах указывает на то, что будущий малыш в первые годы жизни будет достаточно спокойным. Он очень быстро начнет говорить. Вселенная наделит его невероятной памятью и обучаемостью. Также у малыша будет сильно развита интуиция, а вот физическим параметрам нужно уделить внимание.

Четверка. Такой ребенок может быть ленивым, но крайне самостоятельным. Чем больше ему будут помогать родители, тем медленнее он станет чему-то учиться. В таком малыше скрыты большие возможности и огромный потенциал в самых разных сферах. Ему нужны родители-друзья и наставники, а не надзиратели.

Пятерка. Число 5 означает, что ребенок станет очень творческой личностью. С самого детства такому малышу необходимо давать свободу и поощрять все его начинания, помогать развиваться в том, что ему нравится. Это поможет ему поддерживать состояние потока.

Шестерка. Если малыш был зачат под воздействием числа 6, то его характер может стать сильным и необычным. Такой малыш точно не будет похож ни на кого другого. Энергия этого числа постарается сделать личность ребенка уникальной. Это может доставлять некоторые трудности при воспитании.

Семерка. Под управлением Семерки происходит зачатие ребенка, энергетика и характер которого необузданные, сильные и неординарные. Это будет очень целеустремленный человек со своими собственными взглядами на мир. Уже в раннем детстве такие малыши часто спорят с родителями.

Восьмерка. Эти дети вырастают очень хитрыми и предприимчивыми. Они знают, чего хотят и что для этого нужно сделать. Они умеют врать и притворяться, но пользуются этим очень умело. Их практически невозможно обвести вокруг пальца. Истории про «Деда Мороза» и «аиста» быстро будут подвергнуты сомнению.

Девятка. Под покровительством числа 9 женщина беременеет ребенком, который будет верным и добрым. Его нельзя отвергать или критиковать. С ним придется проводить все свое время и не отпускать от себя, пока он не решит, что ему нужно самому заботиться о себе.