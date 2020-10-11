Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных курсах

Алексей Вольцев

Политтехнологи и эксперты будут готовить кандидатов от "Единой России" к выборам в Госдуму с середины ноября этого года на специальных партийных курсах в рамках проекта "ПолитСтартап", сообщил РИА Новости заместитель руководителя центрального исполкома ЕР по кадровой политике и образовательным проектам Роман Романов.

Председатель ЕР Дмитрий Медведев в четверг поддержал предложение проводить кадровый проект партии "ПолитСтартап" на федеральном уровне для подготовки кандидатов в том числе на выборы в ГД. Ранее о подготовке такой программы рассказал РИА Новости замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.