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Кинологи назвали пять лучших сторожевых пород собак

Кинологи назвали пять лучших сторожевых пород собак
Российская кинологическая федерация составила список лучших пород, подходящих для охраны дома или предприятия. О том, какую породу выбрать и какими характеристиками должна обладать такая собака, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Охранные собаки, как правило, не имеют тесных контактов с человеком и очень недоверчивы к посторонним людям. Их охранное поведение отчасти обусловлено породными особенностями, но они в обязательном порядке требуют дрессировки, направленной на то, чтобы владелец был способен контролировать их поведение", - рассказал Голубев.

По его словам, охранные собаки должны быть управляемы и хорошо выдрессированы. Для этого их необходимо готовить со щенячьего возраста. Для своих задач они должны быть нейтральны к другим людям и животным вне охраняемой территории, а на своей территории их основная задача - оповестить хозяина о приближении недоброжелателей, отпугнуть их лаем и грозным видом, а в крайнем случае - атаковать.

# Россия
По материалам: ria.ru

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