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Когда был основан Уралвагонзавод

Когда был основан Уралвагонзавод

Ровно 84 года назад, 11 октября 1936 года, в СССР было основано промышленное предприятие, ставшее крупнейшим производителем бронетанковой техники. Сегодня оно известно под именем АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского».

Строительство Уральского вагоностроительного завода, как он изначально назывался, было начато в 1931 году в Нижнем Тагиле. Условия работы были крайне тяжёлыми, что приводило к необходимости смены основных бригад при опоре на бригады, формировавшиеся из комсомольцев и коммунистов. К строительству были подключены и заключённые. А 2 марта 1936 года завод получил официальное наименование: Уральский вагоностроительный завод имени Ф.Э. Дзержинского.

Свой первый вагон завод выпустил 11 октября 1936 года. Эту дату и принято считать Днём Рождения Уралвагонзавода. Он стал первым в СССР заводом, спроектированным по конвейерному прямоточному принципу и одним из первых предприятий, строившихся исключительно силами отечественных инженеров.

Годы Великой Отечественной войны покрыли Уралвагонзавод славой завода-танкостроителя. В спешном порядке на базе этого завода и 11 эвакуированных из Европейской части СССР промышленных предприятий образуется Уральский танковый завод №183 им. Коминтерна. Номер предприятие получило от Харьковского танкового завода №183 им. Коминтерна, эвакуированного среди прочих на Урал. Его производственные мощности, развёрнутые на площадях Уралвагонзавода и специфика послужили основой для налаживания производства танка Т-34/76.

Помимо танка-символа Победы, каким стал Т-34, завод в течение всей войны выпускал и другую военную продукцию: авиабомбы, артиллерийские передки, бронекорпуса для штурмовиков Ил-2. По проведённым статистическим подсчётам известно, что половина выпущенных в годы войны средних танков Т-34 разных модификаций была произведена именно на Уральском танковом заводе №183.

В середине войны Уральский танковый завод ежесуточно отправлял на фронт эшелон танков. Более 6000 рабочих завода воевали на разных фронтах Великой Отечественной войны, и около половины из них отдали свои жизни за Родину. За вклад в Победу над фашистской Германией завод был трижды награждён: в 1942 году — Орденом Трудового Красного Знамени, в 1943 году — Орденом Красного Знамени и в 1946 году — Орденом Отечественной войны I степени.

А сразу после окончания войны завод приступил к очередной реорганизации производства, возвращаясь к выпуску продукции своего основного профиля: изделиям подвижного железнодорожного состава. Началось производство большегрузных платформ, вагонов и полувагонов, железнодорожных и стационарных топливных и изотермических цистерн. Хотя сегодня завод модернизирует и обслуживает состоящие на вооружении танки Т-72, выпускает и обслуживает танки Т-90, а также первое в мире третье послевоенное поколение танка — Т-14 «Армата».

В 2011 году корпорация выпустила миллионный вагон и поставила абсолютный мировой рекорд, произведя за год, двадцать пять с половиной тысяч единиц подвижного состава. Через год корпорация повторила своё достижение, поставив уже 2 мировых рекорда по количеству произведённых вагонов и осей для них. Помимо железнодорожных изделий корпорация выпускает продукцию и для других отраслей экономики: трактора, буровые установки, погрузчики, экскаваторы.

В 2010 году корпорация «Уралвагонзавод» вошла в число ста наиболее крупных производителей оружия в мире. По-прежнему особое место в производстве занимает бронетанковая техника — танки, боевые машины пехоты, боевые машины поддержки танков, мостоукладчики, боевые машины разминирования, ремонтно-эвакуационные машины и др.

В 2005 и 2006 годах «Уралвагонзавод» был отмечен ещё двумя государственными наградами: Орденами Святых благоверных князей Дмитрия Донского II степени и Даниила Московского II степени. В 2016 году Главнокомандующий Вооружёнными силами России наградил корпорацию Грамотой за укрепление обороноспособности государства.

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По материалам: pnp.ru

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