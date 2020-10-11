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Когда в Петербурге открылась Российская академия

Когда в Петербурге открылась Российская академия

Ровно 237 лет назад, 11 октября 1783 года, в Петербурге была основана Российская академия. Она являлась вольным обществом ученых и писателей, которое субсидировало Правительство.

В отличие от Академии наук, опекавшей точные науки, задача Российской академии состояла в разработке гуманитарного цикла. Прежде всего — русского языка, выработке правил правописания, составлении словарей. Главой Российской академии императрица назначила Екатерину Дашкову, которая совершила первый визит в Академию в сопровождении знаменитого математика Эйлера.

Обращаясь с краткой речью к профессорам, Дашкова заверила их в своем глубоком уважении к науке и подчеркнула достоинства выразительного русского языка, определив главную задачу нового учреждения: «Сочинение грамматики и словаря да будет первым нашим упражнением».

В короткий срок — в течение буквально шести лет — был создан «Словарь Академии Российской, словопроизводным порядком расположенного». Для сравнения — французская академия над аналогичным трудом работала шесть десятилетий. К составлению Словаря живейший интерес проявила императрица. Он включал в себя не только русские слова, но и научные и технические термины.

В 1786 году княгиня представила императрице отчет о своей трехлетней деятельности, из которого следует, что за три года она достигла немалых успехов. Заботами директора Академии типография обзавелась новыми шрифтами, академическая библиотека пополнилась новыми книгами, в библиотеке был составлен каталог книг, приведены в порядок коллекции минералов, архив Академии, в гимназии учениками оставлены только молодые люди, проявившие способности к науке, ряды сотрудников были очищены от бездельников.

Академиков директор обязала публиковать свои открытия в отечественных журналах и воздерживаться от их напечатания за границей до тех пор, «пока Академия не извлекла из них славу для себя путем печати, и пока государство не воспользовалось ими».

В 19 веке Академия занималась подготовкой и изданием «Словаря церковнославянского и русского языка», «Русской грамматики», «Русско-французского словаря», а также много занималась просветительством (например, приняла активное участие в организации публичных библиотек в 32 губернских городах). Однако, при Николае I Российская Академия была ликвидирована как самостоятельное учреждение — в 1841 году её присоединили к императорской Академии наук, сделав «вторым» Отделением русского языка и словесности Императорской Санкт-Петербургской академии наук.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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