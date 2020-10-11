Комаровский назвал лучший способ профилактики коронавируса

Алексей Вольцев

Врач и телеведущий Евгений Комаровский считает, что лучшим способом профилактики коронавируса являются занятия футболом. Об этом доктор сообщил в интервью грузинскому каналу Илион-ТВ, запись которого была размещена на YouTube-канале."Тяжесть заболевания зависит не только от возраста человека, но и от того, сколько вирусов попадает в организм", - объяснил Комаровский.Он отметил, что под открытым небом люди не могут получить большую дозу вируса, а в закрытых помещениях, напротив, вероятность заразиться довольно высока."Если есть над головой небо, то любое количество вируса, которое выдыхает больной человек, будет тут же разноситься огромными массами воздуха, и вы уже много вируса не вдохнете. Это мое мнение. Мне кажется, что сейчас самый лучший способ профилактики - это футбол", - заявил Комаровский.Врач также подчеркнул, что сейчас людям обязательно следует встречаться на открытых пространствах.