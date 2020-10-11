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Комаровский назвал лучший способ профилактики коронавируса

Комаровский назвал лучший способ профилактики коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский считает, что лучшим способом профилактики коронавируса являются занятия футболом. Об этом доктор сообщил в интервью грузинскому каналу Илион-ТВ, запись которого была размещена на YouTube-канале.

"Тяжесть заболевания зависит не только от возраста человека, но и от того, сколько вирусов попадает в организм", - объяснил Комаровский.
Он отметил, что под открытым небом люди не могут получить большую дозу вируса, а в закрытых помещениях, напротив, вероятность заразиться довольно высока.
"Если есть над головой небо, то любое количество вируса, которое выдыхает больной человек, будет тут же разноситься огромными массами воздуха, и вы уже много вируса не вдохнете. Это мое мнение. Мне кажется, что сейчас самый лучший способ профилактики - это футбол", - заявил Комаровский.

Врач также подчеркнул, что сейчас людям обязательно следует встречаться на открытых пространствах.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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