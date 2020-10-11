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Комфорт, минимализм и яркие детали: смотрим новые лукбуки от бюджетных брендов

Комфорт, минимализм и яркие детали: смотрим новые лукбуки от бюджетных брендов

В новой подборке изучаем свежие коллекции бюджетных марок: комфортные вещи от Mango, скандинавский минимализм от Reserved, яркие аксессуары от United Colors of Benetton и многое другое.

1.Mango

Пандемия коронавируса повлияла и на тренды — спросом стала пользоваться комфортная домашняя одежда. Бренд Mango представил коллекцию Comfy — линейку, куда вошли универсальные модели, которые легко подходят для любого случая, как для дома, так и для улицы, и легко сочетаются между собой.


2.Reserved

Новая осенне-зимняя коллекция польского бренда представляет собой базовый гардероб в стиле скандинавского минимализма. В основе приглушенной цветовой палитры лежат черный и белый цвета, а также нежно-розовый и серый, ну а акцент смещен на текстуру материалов — складки, стеганые и твидовые ткани.



3.Befree

К старту сезона бренд подготовил кампанию, в которой обошлись без студийных и постановочных кадров. В лукбук вошли кадры, снятые на бэкстейдже короткометражного фильма "Влажная кожа", также созданного для бренда. Главной стала тема свободы самовыражения, максимальная естественность и отказ от клише. Воплощать эту историю о юности, свободе и принятии себя пригласили петербургскую модель Ольгу Обумову, Артема Гулевича и Ольгу Алексееву.



4.United Colors of Benetton

Бренд представил новую яркую капсулу Iconic, в которой можно найти универсальные и комфортные вещи на каждый день. Объемные капюшоны, защищающие от ветра, и разноцветные шарфы с логотипом — важные детали в осеннем гардеробе. Впрочем, упор сделан не только на практичность, но и на актуальные тренды. Так, в коллекции можно найти расклешенные джинсы с высокой талией.


5.Topshop

Новую коллекцию отличают богатая цветовая палитра и смешение текстур. В линейке можно найти самые актуальные в этом сезоне вещи: лакированные тренчи, бархатные костюмы, кожаные юбки и рубашки.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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