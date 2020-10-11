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Компания Adidas создала робота, который будет ткать беговые кроссовки

Компания Adidas создала робота, который будет ткать беговые кроссовки
Компания adidas разработала новую технологию создания беговой обуви для легкоатлетов. Кроссовки Futurecraft STRUNG совместят в себе подошву, напечатанную на 3D-принтере, и верх, который будет ткать специальный робот.

Тканый верх будет создаваться непосредственно на подошве: робот будет направлять нити по диагонали, анализируя данные о движении стопы спортсмена во время бега.

Нити будут иметь разную плотность, толщину и натяжение в разных местах, чтобы сформировать оптимальную и легкую поддержку стопы. По утверждению разработчиков, пара станет самой легкой и технологичной в ассортименте adidas.
Пока что технология находится в разработке, и ориентировочные даты выхода кроссовок adidas Futurecraft STRUNG — конец 2021 — начало 2022 года.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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