Компания Adidas создала робота, который будет ткать беговые кроссовки

Анастасия Иванова

Компания adidas разработала новую технологию создания беговой обуви для легкоатлетов. Кроссовки Futurecraft STRUNG совместят в себе подошву, напечатанную на 3D-принтере, и верх, который будет ткать специальный робот.Тканый верх будет создаваться непосредственно на подошве: робот будет направлять нити по диагонали, анализируя данные о движении стопы спортсмена во время бега.Нити будут иметь разную плотность, толщину и натяжение в разных местах, чтобы сформировать оптимальную и легкую поддержку стопы. По утверждению разработчиков, пара станет самой легкой и технологичной в ассортименте adidas.Пока что технология находится в разработке, и ориентировочные даты выхода кроссовок adidas Futurecraft STRUNG — конец 2021 — начало 2022 года.