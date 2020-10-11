Кто придумал и изобрел секс-куклу? 150 ФОТО

Алексей Вольцев

В наше время секс-куклами уже никого не удивишь, новряд ли вы когда-либо задумывались, кто изобрел этот интересный секс-девайс. Ксожалению, достоверных данных об авторстве таких кукол в истории несохранилось, зато можно найти множество упоминаний похожих приспособлений,начиная с самых ранних времен. В этой статье собраны практически все упоминанияо секс куклах в истории. 16 возможных вариантов создания секс-куклы8 в. н.э. – Первая история о секс кукле