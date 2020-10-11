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Лаки Блю Смит стал отцом во второй раз

Лаки Блю Смит стал отцом во второй раз

22-летний манекенщик Лаки Блю Смит и его 24-летняя жена Нара Пеллман стали родителями. У них родилась дочь, которую назвали Рамбл Хани (Rumble Honey). Молодые родители уже поделились первыми фото с малышкой у себя в инстаграме.


Лаки Блю Смит с дочерью
Нара Пеллман с дочерью

Девочка появилась на свет 7 октября, но радостной новостью пара решила поделиться лишь пару дней спустя.

Наш маленький ангел,

— подписала снимок Нара.



Нара Пеллман и Лаки Блю Смит

О беременности Нары Лаки Блю Смит сообщил в мае, опубликовав видео, на котором она держит снимок УЗИ. Для него ребенок стал вторым — у манекенщика также есть трехлетняя дочь Гравити от 29-летней модели Сторми Бри.


 


Лаки Блю Смит и Нара Пеллман поженились в феврале этого года — свадьбу пара сыграла на пляже в Калифорнии. Об их отношениях стало известно в ноябре прошлого года, а в декабре заговорили об их помолвке, когда возлюбленная Смита "засветила" кольцо с бриллиантом на безымянном пальце левой руки.


Свою старшую дочь манекенщик воспитывает совместно с бывшей возлюбленной, хотя его нередко критикуют за то, что он не публикует снимки дочери в соцсетях и якобы принимает мало участия в ее воспитании. Однако сам манекенщик считает, что со временем понял, что дочь сама должна решить, хочет она появляться в блоге отца или нет.

Раньше я постил ее фото, но потом решил, что это больше не имеет смысла, я хочу, чтобы это было ее решением, — говорил он в интервью.

Лаки Блю Смит с дочерью Гравити
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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