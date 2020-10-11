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Лавров — Чавушоглу: Мы готовы продолжить посреднические усилия по Карабаху

Лавров — Чавушоглу: Мы готовы продолжить посреднические усилия по Карабаху

Москва готова продолжить посреднические усилия по по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сегодня, 11 октября, заявил глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«С российской стороны подтверждена готовность к продолжению активных посреднических усилий, направленных на достижение нагорнокарабахского урегулирования с учетом положений московского заявления, — указали в МИД РФ. — В ходе беседы произошел обмен мнениями по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, складывающейся по итогам трехсторонних переговоров в Москве 9—10 октября. Отмечена необходимость неукоснительного выполнения всех положений совместного заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября».

Как сообщало ИА Newstes , на встрече в Москве 9 октября, организованной по инициативе российской стороны, Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших. Однако вскоре после полудня стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Минобороны Армении обвинило Турцию и Израиль в отправке Азербайджан ударных беспилотников под видом гуманитарных грузов. Эти беспилотники, по словам представителя армянского Минобороны Арцруна Ованнисяна, под прикрытием турецких F-16 наносят удары по Карабаху.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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