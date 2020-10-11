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Летчика Ярошенко вернули из карантинного изолятора в тюремный блок

Летчика Ярошенко вернули из карантинного изолятора в тюремный блок
Российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего срок в США, перевели в тюремный блок после месяца на карантине, где условия были "хуже карцера", сообщила РИА Новости супруга Ярошенко Виктория."Сейчас Костю перевели в тюремный блок другой, не тот, в котором он был. Не знаю почему", - сказала она.

Ярошенко сообщила, что со 2 сентября ее супруга держали на карантине "по непонятным причинам". "Он целый месяц провел в заточении: 1,5 квадратных метра, все время в темноте, прогулки только три раза в неделю по часу. При том, что в карцере им положены прогулки каждый день, а тут даже хуже, чем в карцере", - сказала она.


Виктория добавила, что состояние здоровья у Константина "неважное": повышенное давление, головные и зубные боли. В настоящее время, со слов ее мужа, есть двое больных коронавирусом.
# В мире
По материалам: ria.ru

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