Лучшие цитаты и фразы из Тиктока: 300 самых крутых

Анастасия Иванова

Когда мы смотрим видео в Тиктоке, то всегдаобращаем внимание на подпись к видео. Многие блогеры описывают в ней, о чембудет видео, или пишут что-то, что заинтересует зрителей. Выбери самые крутыефразы, и твой профиль быстро станет популярным!Милые фразы для ТиктокаГде-то здесь я оставил свой разум.Из-за тумана в голове все мысли отменяются на неопределенный срок.Можно мне кофе и немного сарказма?Слово «совместимы» заканчивается на «мы». Совпадение? Не думаю.Ко мне нет инструкции, ты со мной не справишься.Я родился, чтобы быть собой, а не удивлять других.Некоторые люди живы, потому что убивать незаконно.Уникальные фразы для ТиктокаЕсли жизнь дает сто причин плакать, вспомни – у тебя есть 1000 причинулыбаться.Важен не результат, а путь к нему. Насладись путешествием к цели.Простота – ключ к идеалу.Некоторые люди плачут, потому что слишком долго были сильными.Жизнь прекрасна, если ты смеешься.Помиритесь и продолжайте жить.Мороженое дешевле приемов у психолога.Креативные фразы для ТиктокаТы никогда не пересечешь океан, если боишься потерять из виду берег.Можно найти в мире прекрасное, не потерявшись в нем.Если ты живешь ради одобрения других, непринятие тебя убьет.Наполни жизнь не вещами, а приключениями. Собирай истории а не хлам.Не нужно бояться смерти. Жизнь, прожитая впустую – вот, что страшно.Жизнь коротка. Не бойся говорить о важном.Не позволяй людям, которые ничего не значат в твоей жизни, контролировать тебя.Иногда нужно высоко подняться, чтобы осознать, как ты на самом деле мал.Я становлюсь тем, кем всегда хотел быть.Отличные статусы для Тиктока*вставить статус*Мой статус украли! Помоги мне его найти.У бога есть воображение, видно по мне.Потратил время, чтобы написать этот статус.Я не особенный. Просто я из ограниченного выпуска.Ты не поймешь… я слишком безумный!Живу с кофеиновой зависимостью.Зачем ты читаешь мой статус?Вдохновляющие статусы для ТиктокаНикто не выигрывает жизнь, мы все стремимся выжить.Надежда – мирная вещь, ведущая к успеху.Людям кажется, что я милая. Во мне есть намного больше.Я был атеистом, но потом понял – я бог!Книжный магазин – символ того, что люди еще не разучились думать.Словами не описать, как я люблю пятницы!Фразы для ТиктокаБудь собой, не пытайся стать кем-то еще.Тикток – это моя жизнь!Ты знаешь, что влюблен, если не можешь уснуть, потому что реальность лучше сна.Будь счастливым. Будь ярким. Будь собой!Живи в моем сердце. Это бесплатно.Создаю жизнь, которую я люблю!Я самый счастливый человек, когда я рядом с тобой.Я влюблялся много раз, и всегда в тебя.В толпе людей я ищу только тебя.Выгляни наружу – разве не красиво?Будет больно, но я справлюсь.Жить – это как кататься на велосипеде. Чтобы не упасть, нужно двигаться.Скорость света больше скорости звука. Вот почему некоторые люди кажутся интересными, пока не откроют рот.Моя жизнь не идеальна, но другой у меня не будет.Нормальность – это скучно.Однажды ты позвонишь мне. Я не отвечу, ответит мой ассистент.Так много книг и так мало времени.Иногда лучше быть одному. Тогда никто не ранит.Успешные люди не боятся вступать на путь, полный препятствий.Сегодня лучший день, и ты мне его не испортишь.Ты никогда не догадаешься, что может сделать обычная улыбка.Цитаты для ТиктокаУ меня аллергия на реальность.Вообще-то, я не смешной. Я ужасно злой, но люди смеются. Знайте, я злой!Где это я? Что я тут делаю?Я не такой уж и умный, просто ношу очки.Если бы я был писателем, придумал бы статус получше.Содержит натуральные и искусственные ароматизаторы JТы веришь в любовь с первого взгляда или мне пройти мимо еще раз?Я не знаю, сколько точно у меня проблем, ведь одна из них – математика.Здесь я прячусь от друзей из ВК.Зачем смотреть на звездное небо? Самая яркая звезда уже тут!Не помню, у кого украл статус.Жизнь тупая. Хочу спать.Не знаю, что написать.Шоколад ни о чем не спрашивает, он все понимает…Однажды я хочу стать стариком, который всегда рассказывает дикие истории из прошлого.Знаешь, что мне нравится в людях? Их собаки.Время бесценно, трать его с умом.Ты умный, ты добрый, ты очень важен.Мы рождены, чтобы быть собой.Рисковый. Любитель приключений. Авантюрист. Живу мечтой.Я был рожден для того, чем занимаюсь сейчас.От тяжелого труда еще никто не умирал, но зачем проверять?Заботься о своем теле, это твой дом.Будь радугой среди чьих-то туч.Не отворачивайся от мечты.Я радуюсь не только пятнице, а каждому дню!Мудрость – лучшее в жизни приобретение.Все так, как есть, и не может быть по-другому.Хорошие фразы для ТиктокаНастоящий мужчина поможет и защитит.Парни ненавидят слова «нет» и «остановись», если из них не получается «не останавливайся».Мальчишки ведут себя «круто», у мужчин есть стиль, но только джентльмен может похвастаться манерами.Отдыхаю с пацанами JК черту реальность.Хейтеры меня мотивируют.А ты замечал, что все, кто едут медленнее, идиоты, а кто быстрее – больные?Если тебя обижают слова, значит люди могут контролировать тебя просто своей болтовней.Если тебе часто было больно, но ты улыбаешься, ты очень сильный!Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ерунду.В душе я на пляже.Моя комната как Бермудский треугольник: вещи попадают туда, и больше их никто не видит!Освободи внутреннего зверя.Я один и готов нервничать рядом со всеми привлекательными людьми.Глубоко вдохни и вспомни, кто ты, черт возьми!Врать можно, только если хочешь устроить сюрприз.Фразы для Тиктока, которые сделают тебязнаменитымВ тебе есть что-то неотразимое.Не трать его любовь попусту, однажды ты можешь остаться без нее.Он больше похож на меня, чем я сама. Не знаю, из чего сделаны наши души, но они одно целое.Дай мне шоколадку, и никто не пострадает.Любовь может сначала разорвать сердце на части, а потом сшить его.Иногда все, что ты можешь – лечь и попытаться уснуть.Настоящая любовь прекрасна тем, что она принимает недостатки и скрывает их.Ты чудесно улыбаешься во сне.Держи меня за руку. За тобой я пойду куда угодно.Девушки, которых застигли врасплох, такие милашки.Когда я с тобой, мне так хочется быть ближе.Я думал, что ты идеальна, и влюбился. Потом я узнал твои недостатки и полюбил только сильнее.Если хочешь жить до ста лет, я хочу прожить на один день меньше ста, чтобы не уходить без тебя.У каждой девушки есть лучший друг, парень и настоящая любовь. Большая удача, когда это один человек.Самое страшное в разлуке: ты не знаешь, скучает он или уже забыл о тебе.Ты можешь поцеловать человека взглядом.Иногда нужно напоминать девушке, что любишь.Любовь – это когда счастье другого важнее своего счастья.Хочу проснуться посреди ночи от твоих поцелуев.Не плачь, слезы не вернут меня.Эй, ты. Да-да, ты. Я люблю тебя.Когда я увидел тебя, то понял – наше приключение начинается!Жизнь создана для дружбы и приключений.Как твой лучший друг, я всегда помогу тебе встать, если упадешь. Помогу, когда просмеюсь.Друзья – это одна душа, которая живет в двух телах.День, проведенный с другом всегда хорош.Лучшие фразы для ТиктокаСмелость – это огонь, а травля – это дым.Я делаю очень интересную вещь – «что хочу».Я не всем нравлюсь, но и не все для меня что-то значат.За невинным лицом – дикость.Я влюблен в человека, с которым никогда не буду…Рожден выделяться.Все, что нужно, уже есть в тебе. Начни и не останавливайся.Пусть распускают слухи. Главное, чтобы имя называли правильно.Иногда я от себя в восторге. Иногда я кладу ключи в холодильник.Хочу стать птицей, чтобы ср*ть на головы некоторым.Это пройдет. Возможно, как камень из почки, но точно пройдет.Золушка доказала: новые туфли могут изменить жизнь.Если сказать, что мозг – это приложение, люди могут даже начать им пользоваться.Жизнь – непростая штука. Не пытайся найти ответы – когда найдешь их, жизнь поменяет вопросы.Не позволяй никому занимать твои мысли, если он не лучший арендатор.Лучшие в мире вещи достаются бесплатно. Вещи на втором месте обычно стоят дорого.Правда освободит тебя, но сначала разозлит.Ненавижу, когда люди в магазине спрашивают: «Ого, что ты тут делаешь?» Не знаю, охочусь на слонов?Когда лифчик подходит к одежде, в моей жизни как будто все в порядке.Кролики скачут и живут 8 лет. Собаки бегают и живут 15 лет. Черепахи не делают ничего и живут по 150 лет. Урок усвоен.Ненавижу, когда я подпеваю, и певец путает слова :DТак-так. Кто это решил заявиться? Привет, пятница!Я выгляжу спокойным, но в мыслях я убил тебя трижды.Увидеть паука в комнате не страшно. Страшно после этого его потерять.Попробуй со злостью сказать «пузырьки». Не получается?Не мешай людям, которые любят кроссворды. У них хороший словарный запас!Я ниндзя, а ты нет. Заметил, как я это сделал? Вот именно.Когда кофе кончается, у меня депрессо.Жизнь случается, кофе помогает.Если упадешь, я буду рядом. С любовью, пол.Милые статусы в ТиктокВ итоге ты останешься с тем, кто развеселит тебя.Запрети мне что-то делать. Я сделаю это дважды и еще нафоткаю.Делай то, что правильно, а не то, что легко.Не важно, откуда ты – твои мечты важны.Интернет. Еда. Моя кровать. Идеально.Сегодня я бесполезный, как «д» в «сердце».Я здесь, чтобы создать свой мир, а не вписываться в твой.Среди животных только человек отказывается быть собой.Мы так давно дружим, что я уже не знаю, кто на кого плохо влияет.Я думал, что не умею принимать решения, но теперь сомневаюсь.Я не ленивый, я энергосберегающий.Следуй за сердцем, но не забудь мозг.Мы точно лучшие друзья: если кто-то узнает, о чем мы болтаем, он сдаст нас в психушку.Холодильник – пример того, что самое ценное скрывается внутри.Ничего не теряется – попроси маму, она все найдет.Если бы мне дали приз за лень, я бы послал кого-нибудь получить его за меня.На математике я как будто смотрю иностранный фильм без субтитров.Мое имя Самый, а фамилия Лучший.Я хотел сделать пояс из часов, но потом понял – это трата времени.Друзья – прекрасные люди. Они берут мои книги и ставят на них мокрые кружки.Не доверяйте детям. Они заменят нас.Чем больше ты весишь, тем труднее тебя похитить. Защитись – съешь торт.Жизнь была проще, когда «яблоко» было просто фруктом.Я составил список дел. Теперь нужно найти того, кто будет все это делать.Боже, если не можешь сделать меня худым, сделай всех моих друзей толстыми!У жизни нет рук, но иногда она бьет нас очень сильно.Умные фразы для ТиктокаЗона комфорта – прекрасное место, но там ничего не происходит.Я простой парень, который плавает в бассейне с акулами.Неудачники думают о победителях. Победители думают о победе.Будь аккуратен с людьми, которые говорят, но не делают.Если ты не лучший среди соперников, хотя бы оденься красиво!Найди свое место в жизни и займи его.Счастье никогда не выходит из моды.Шути со мной, и я тоже пошучу – ты меня больше не увидишь.Если ее улыбка заставляет забыть о проблемах, знай: она та самая.Любовь это сувенир. Ее дарят на память, не потеряй ее.Тебе так легко заставить меня улыбаться.С тобой я намного чаще улыбаюсь.Ты на всю жизнь забрала мое сердце.В отношениях мы играем на струнах любви.Любовь – это мириться с недостатками близкого человека.Я видел тебя сотни раз, но у меня все еще бабочки в животе.Любовь должна быть честной, а не идеальной.Навсегда – это совсем ненадолго, если любовь настоящая.Я люблю тебя сильнее, чем могут выразить слова.Укради мое сердце, а я украду твое.Влюбляюсь снова и снова.Я все еще прячу тебя в стихах.Хочу шалить с тобой до конца дней.В болезни и здравии.Каждое утро я хочу сказать тебе, что ты мужчина моей мечты и любовь всей моей жизни.Любовь похожа на ветер. Ты не сможешь увидеть ее, но можешь почувствовать.Я бы не спал всю ночь, чтобы слушать, как ты дышишь.Фразы для Тиктока о любвиОн как песня, которую я никогда не забуду.Я стала женой этого парня – он украл мое сердце.Каждая любовная история чудесна, но наша лучше всех.Жизнь прекраснее, когда ты рядом.Если ты любишь, подожди – любовь к тебе придет.Благодаря тебе я снова могу улыбаться.Когда ты рядом, я становлюсь собой.Глаза не замечают недостатков, когда в сердце есть любовь.Ты пришел в мою жизнь без предупреждения.Найди человека, который видит все твои недостатки, но все равно считает тебя лучшим.Я навсегда твоя.У любви не должно быть условий.Разлука укрепляет отношения или убивает чувства.Ты пришла, и в моей жизни все изменилось.Держи меня за руку, я дарю тебе сердце.У сердца нет глаз, но оно знает – любовь повсюду.У тебя прекрасная улыбка, а глаза сияют, как звезды.Скучаешь? Возможно, это любовь.Я готов влюбляться в тебя заново каждый день.Чувствуешь? мое сердце бьется в ритме твоего имени.Быть в отношениях – значит отдавать лучшее в себе тому, кто это заслужил.Сердце неровно бьется, когда ты называешь мое имя.Тебя ничто не заменит!Смешные фразы для ТиктокаБыло сказано: «Не повторяйте это дома». Я пошел к друзьям!Кровать – волшебное место, где я вспоминаю про все дела, которые нужносделать.Не важно, что думают люди. Комары меня очень любят!Живот: Сейчас я покажу, как поют киты в сезон спаривания…Люди говорят: делай то, что любишь, и деньги придут к тебе. Заказалпиццу, жду…Если ты с чувством юмора, есть 75% вероятности. что мы станем друзьями!Ой! Это не смешной статус. Это его сын.Популярные фразы для ТиктокаЕсли солнце не светит, свети сам!Будь счастлив. Это всех бесит.Скажи «да» новым приключениям!В каждом, даже самом худшем дне есть что-то хорошее.Среди 7 миллиардов улыбок твоя – любимая.Ты очаровательна и даже не знаешь об этом.Ты создаешь свое будущее каждый день.Да, мне больно, но я стал сильнее.Статусы в Тикток про мотивациюТот, кто бросает начатое, никогда не добьется успеха.Научись ждать. Всему свое время.Если утром у тебя нет цели, ложись спать.Принимай испытания жизни, чтобы ощутить радость победы.Я смогу, вот и все.Однажды тяжелый труд принесет плоды.Действие – главная ступень на пути к успеху.Чаще смотри на звезды, но твердо стой на земле.Не забывай о своих мечтах.Жизнь похожа на игру в шахматы. если будешь действовать бездумно, тебя убьют.Не раскисай, жизнь может круто повернуться!Жизнь дает нам тысячи возможностей.Постоянство – второе имя успеха.Твоя цель должна быть на первом месте.Жизнь дает много ключей, но только один откроет дверь к успеху.Живи ради своей цели.Улыбайся, даже когда трудно.Ты не потеряешь все, если прислушаешься к голосу разума.Родители вдохновляют меня на действия.Построй мост к цели!Для успеха нужно одно – уверенность.Ничто не сломит тебя, пока ты не сдаешься.Пусть сегодня будет лучше, чем вчера.Статусы в Тикток о характереЯ больше не хочу никого впечатлять. Если нравлюсь – отлично, если нет – ваши проблемы.Я тот, кто я есть. Не нуждаюсь в одобрении.Я не всегда доступен...но ты можешь попробовать связаться со мной.Принимай меня таким или смотри, как я отворачиваюсь от тебя.Будь собой, никто другой не сможет так же хорошо быть тобой.Мне плевать, что ты обо мне думаешь. Если только ты не считаешь меня классным. Ты прав!Выделяюсь из толпы!Не стоит меня недооценивать. Я лучше, чем ты думаешь.Да, я улыбаюсь, но уже не из-за тебя.Я верю: нужно действовать не «когда-нибудь», а сегодня!Относись ко мне хорошо, и я отвечу взаимностью.Такого, как я, ты не встретишь больше нигде.Я никого не боготворю, чтобы не потерять себя.Если я для тебя королева, то ты для меня король.Твое мнение не убьет мою уверенность.Я живу, чтобы делать себя счастливым.Пытаюсь избавиться от лишнего веса, но он все никак не отцепится, так что мне уже все равно.Враги в твоей жизни никто.Быть мной круто!У меня есть ценная вещь – характер.Извини, такой уж я…Не останавливайся, пока не будет повода гордиться собой.Страсть – моя черта характера.Если ты хорош, я лучше.Я рожден для соперничества.Лучшая месть врагам – развитие.Я занят – провожу время с теми, кто мне дорог.Статусы в Тикток о дружбеДрузья похожи на яркие звезды.Не знаю, чем я заслужил такого друга, как ты.Что бы ни случилось, я буду рядом.В дождливый день ты для меня как солнце.Лучше я буду идти с другом через темноту, чем при свете дня в одиночку.Она моя лучшая подруга. Если разобьешь ей сердце, я разобью тебе лицо.А вот и мой сообщник!Дружба рождается, когда один человек говорит другому: «Ты тоже? Я думал, что один такой!»Жизнь не та без лучших друзей.Я счастливчик, ведь у меня есть такой друг – ты.Мы не заводим друзей, чтобы проводить свободное время. Мы освобождаем время, чтобы встретиться с друзьями.Есть только один принцип в дружбе: согласие.Лучший друг – тот, кто знает о тебе все.Друзья покупают тебе еду. Лучшие друзья съедают все сами!Лучший друг всегда рядом, в любой тяжелый момент.Счастье – это быть рядом с друзьями.Если друг лжет, это не друг.Интересные цитаты для ТиктокаЖизнь продолжается – с тобой или без тебя.Извини, тебе показалось, что мне интересно? Нет.Не путай доброту со слабостью.Прощай, но никогда не забывай.В моем сердце дыра в форме тебя.Временные люди в моей жизни не нужны.Я девушка с пышными бедрами и прекрасными глазами.Я заслуживаю свободы!Ты никогда не пожалеешь о добром поступке.Улыбайся, пусть все вокруг чувствуют себя странно!Лучшее еще впереди.Страх – это на время. Сожаление – навсегда.Я выпил всего два коктейля, и началось…Нас определяет наш выбор. Намного больше, чем возможности.Я не злился, пока ты не спросил меня об этом 7 раз. Теперь я в ярости!Юмор, как летний дождик, очистит мир, воздух и нас самих.Не попробуешь – не узнаешь.Я так устал от песен о любви…Она ни с кем не соперничает, никто не осмелится соперничать с ней.Классные статусы в ТиктокБорись, не парься.Побезумствуй хотя бы немного.Сейчас – это все, что у нас есть.Двигайся понемногу каждый день. Кажется, что ты не продвигаешься, но однажды ты оглянешься и поймешь, как далеко ты зашел.Настроение «Пятница»!Моя жизнь помялась, как галстук Рами Малека.Делай то, от чего ты счастлив.Мечтать просто, труднее воплощать мечты.Избавляюсь от лишнего в жизни по системе Мари Кондо.Пиши и говори обо мне что захочешь, мне плевать.Я сделаю глупость первым, это поможет другим стать смелее.Не хочу прожить жизнь в одиночестве, но жизнь кочевника мне по душе.Гори тем, что любишь.Извините за опоздание, я наслаждался последними минутами, пока я не здесь.Цепляющие фразы для ТиктокаХочу отпуск на 6 месяцев дважды в год!Мы пытались быть нормальными. Худшие две минуты жизни!Некоторые подростки выступают на олимпиаде, а я толкаю дверь с надписью «на себя».Я просто девушка посреди салата, умоляющая, чтобы он превратился в кекс.Что, если ты можешь есть и не постить еду в соцсети?Внутренний голос не настоящий, но иногда об этом приходится себе напоминать.Я слишком хорош для этого мира.Если я такой один, значит ли это, что я из ограниченного выпуска?Она нравилась ему с длинными волосами, поэтому подстриглась.Горы зовут, и мне нужно идти.Счастье – это куча веселых родственников!Малейшее изменение может повлиять на жизнь.За этот год изменилось многое…В жизни нужно держаться друг за друга.Не говори, делай. Не болтай зря, показывай результаты. Не обещай, доказывай.Быть крутым значит делать то, что тебе хочется, а не то, что предлагают другие.Будь лучшей версией себя.Крутые фразы для ТиктокаЯ молод, это мое оправдание.Слышал о новом кафе «Карма»? Там нет меню – ты получишь что заслужил.У котов 32 мышцы в ушах, чтобы изо всех сил не обращать на тебя внимание.Придумал новое слово – плагиат!«Сделано с любовью» значит, что я облизал ложку и готовил с ней дальше.Совершать ошибки неприятно, но еще хуже никогда не попробовать.Люди играют с твоими чувствами, пока их не останется.Я, саркастичный? Да что ты.Многое кажется невозможным, пока ты не сделаешь это.Я легко справляюсь со стрессом, оставаясь спокойным.Не бросай начатое, если кто-то в тебя не верит.Живи на полную.Она простая, как квантовая физика.Статусы для девушек в ТиктокеДевушка должна быть похожей на бабочку. Пусть она будет прекрасна, но никто не сможет добраться до нее.Будь смелой, будь доброй, будь собой.Быть красивой значит чувствовать себя комфортно в своем теле.Будь собой, это красиво!Розовый цвет – моя религия!Не будь такой как все, дорогая.Не дай никому погасить твое сияние.Лучше опоздать, чем появиться уродиной.Иногда ты и красавица, и чудовище.Мы почему-то встретились. Это значит, что ты мое благословение или тяжелый урок.Мечтаю стать принцессой!Девушка с золотым сердцем всегда прекрасна.Другие девушки отвлекают. «Та самая» девушка вдохновит тебя.Я маленькая девочка, которая мечтает стать сильной женщиной.Не важно, как выглядит женщина. Уверенность придает ей сексуальности.Она любит лунный свет и грозы и другие вещи, в которых скрывается душа.Лучший друг девушки – ее гордость.Я всегда восстану из пепла, как феникс.За каждой плохой девчонкой скрывается милая девушка, которая от всего устала.Почему это называется «сон красоты»? Когда бы я ни уснула, по утрам выгляжу ужасно!Сильные женщины правят миром.Чем ты счастливее, тем ярче твоя красота.Фразы для Тиктока о модеНравится мой наряд? Спасибо, он новый.Детка, я кошмар, одетый в мечту.Отдыхаю в домашних штанах, с пучком и без макияжа.Счастье и красное белье стоят одинаково.Быть модным значит одеваться по последним трендам. Стиль же выражает нашу индивидуальность.Чтобы быть незаменимым, нужно быть особенным.Маленькое Черное Платье – хороший выбор для любого случая.Стиль говорит о нас без слов.Мода – это просто аксессуар для человека с чувством стиля.Счастливые девушки выглядят лучше всех. Ах да, можно мне 15 тонн косметики?Мода – это жизнь. Совсем как в жизни, в моде нужно выражать себя свободно.Мы играем в переодевания с пяти лет и не останавливаемся с годами.Не стоит недооценивать силу хорошей одежды в плохой день.Короткие фразы для ТиктокаЛюблю селфи!Думай о хорошем.К черту обыденность!Собери себя заново.Будь тем, кто ты есть.Время добиваться целей!Просто веселюсь с другом.Не угадаешь, кого я встретил!Меньшее значит большее.Ничто так не светится, как чистое сердце.Ошибки – это тоже попытки.Ты сам строишь свою жизнь.Благодари близких и ни о чем не жалей.Путь к цели – лучшая часть жизни.Если ты не веришь в себя, никто не поверит.Сегодня лучший день!Правда ранит, возьми пластырь.Это еще не конец, я все ближе к цели!Будь тем, кого бы ты хотел однажды встретить.Вот и все!