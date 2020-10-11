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Лунный день сегодня 11 октября 2020 года

Лунный день сегодня 11 октября 2020 года

Каждый день влияние Луны приносит с собой новые дела, победы и испытания. Предлагаем узнать, заглянув в лунный календарь, какие перемены ждут вас 11 октября.


Будьте внимательны: сегодня придут ответы на давно заданные вопросы, впереди возникнут новые цели, а вместе с тем возрастет мотивация. Это отличное время, чтобы приступить к действию. Главное — доводить начатое до конца: сегодня нельзя ничего бросать на полпути. Если хотите усилить собственную энергию и достичь желаемого, составьте план на ближайшее будущее.

Фаза Луны: 24-25 лунные сутки. Многие забудут сегодня о том, что такое вежливость и эмпатия. Каждый из нас превратится в отъявленного эгоиста, который случайно или нарочно может задеть чужую самооценку или нанести психологическую травму. Благодарим за это убывающую Луну во Льве и действуем согласно астрологической инструкции.

Магнитные бури: магнитосфера спокойна, нет угрозы магнитной бури.

Благоприятные дела 11 октября:


встречи и общение с близкими людьми, родителями;
составление планов на неделю;
тренировка талантов;
развитие духовной силы;
проведение вечеринок.

Опасности и риски 11 октября:


замкнутость;
отказ от новых идей и предложений;
кредитование и дача денег в долг;
суетная работа, спешка в делах;
звонки бывшим возлюбленным.

Домашние дела при Луне во Льве

Воскресный день под управлением Льва — время для творчества. Все дела будут решаться по вдохновению, важно лишь найти правильное приложение сил и применение своим талантам. Постарайтесь расслабиться, отложить все домашние дела на следующую неделю и провести свободное время с пользой для себя.

Внешний вид по лунному календарю

Под влиянием лунного Льва может проснуться желание надеть что-то, соответствующее деловому стилю, продемонстрировав изящность и серьезность намерений. Редакция сайта dailyhoro.ru советует избегать экстравагантности в образе: это может вызывать негативную реакцию со стороны окружающих людей. Выигрышным решением станут нейтральные тона и необычные аксессуары, подобранные по Знаку Зодиака.


Работа и деньги в воскресенье

Сегодня есть смысл заняться подготовкой бумаг и планов на ближайшую неделю. В этой области все пойдет хорошо, но будьте внимательны: любая небрежность или неточность быстро обернутся препятствиями. Новых проектов пока стоит избегать. Если собираетесь работать, двигайтесь по накатанной: инерция ранее начатых дел поможет продвинуться в нужном направлении. Астрологи обращают внимание на то, что финансовые вопросы сегодня будут стоять довольно остро. Возможны неожиданные и неприятные сюрпризы, которые выбьют почву из-под ног. Поэтому на всякий случай соблюдайте денежную дисциплину, не тратьте больше, чем зарабатываете, и не ввязывайтесь ни в какие финансовые авантюры. 

Настроение и здоровье 11 октября

Здоровье будет напрямую зависеть от эмоционального состояния. Не допускайте ситуаций, которые могут вывести из равновесия. Не позволяйте себе сомневаться, плакать, грустить. Всеми доступными средствами истребляйте негативные мысли и дурные прогнозы. Вернуться в тонус помогут психологические разгрузки, общение с близкими, детьми и домашними животными. Ищите поводы от души посмеяться: чаще бывайте в компании жизнерадостных людей, смотрите комедии и юмористические передачи.

Любовь и отношения сегодня

Общение будет складываться вполне удачно, но есть угроза в виде недоброжелательных выпадов завистников и собственного эгоцентризма. Будьте начеку и постарайтесь контролировать свое поведение. Настроение может немного испортиться, появится раздражительность. Есть опасность стать слишком требовательным и жестоким по отношению к близким людям. Не стоит спешить с выводами и решениями. В такие минуты лучше больше побыть наедине со своими мыслями.

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По материалам: dailyhoro.ru

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